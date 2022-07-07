В кризисном центре заболели 20 воспитанников Николаевского областного Дома ребенка, которые были эвакуированы в Черновцы в марте 2022 года.

В одном из кризисных центров Черновцов зафиксирована вспышка ветряной оспы.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья МОЗ Украины со ссылкой на Черновицкий областной центр контроля и профилактики болезней.

Отмечается, что в период с 30 июня по 4 июля за медицинской помощью обратились 20 воспитанников Николаевского областного дома ребенка, эвакуированного в марте 2022 года. Все случаи заболевания с характерными симптомами ветряной оспы были зарегистрированы среди детей старшей группы, в возрасте от 2 до 4 лет. Одного малыша госпитализировали, девятнадцать проходят амбулаторное лечение.

За время пребывания в заведении дети контактировали с внутренне перемещенными лицами из других городов, которые также живут в кризисном центре. Во время проведения эпидемиологического расследования была обеспечена изоляция всех контактных детей с последующим медицинским наблюдением за ними, обеспечен комплекс санитарно-гигиенических мероприятий, заведению рекомендовано временно приостановить прием новых внутренне перемещенных лиц.

Ветряная оспа:

Ветряная оспа - это высокоинфекционное острое вирусное заболевание, преимущественно поражающее детей. Характеризуется умеренной общей интоксикацией и пятнисто-папульно-верикулезной сыпью на коже и слизистых оболочках. Это типичная детская инфекция. Новорожденные до двух месяцев имеют пассивный материнский иммунитет. С трех месяцев они становятся восприимчивыми к инфекции. Максимальное количество тех, кто инфицируется, приходится на возрастную группу 2-4 года.

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