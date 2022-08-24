Мать близнецов - представительница смешанной расы, а ее дедушка по материнской линии был родом из Нигерии.

В Великобритании у 29-летней Шантель Бротон родились уникальные близнецы с разным цветом кожи.

Об этом сообщает издание Daily Record.

Мальчика назвали Эйон, а девочку - Азира. Они родились в апреле этого года. По словам Бротон, сразу после рождения дети выглядели одинаково, но спустя несколько месяцев Азира стала гораздо смуглее, чем ее брат.

Сейчас внешность детей заметно различается. У мальчика светлая кожа и зеленые глаза, а у девочки — темная кожа и карие глаза.

Мать уникальных близнецов является представительницей смешанной расы. Так, ее дедушка по материнской линии был родом из Нигерии. В то же время предки 29-летнего отца детей имеют шотландское и ямайское происхождение.

Бротон отметила, что дети привлекают внимание людей, когда семья выходит на улицу. Прохожие часто спрашивают, оба ли ребенка родные.

Женщина добавила, что малыши отличаются также и характером. Азира очень спокойная и уравновешенная, в то время как Эйон более эмоциональный и требует гораздо больше внимания.

Как ранее сообщал УНИАН, ученые провели исследование однояйцевых близнецов, которые выросли отдельно друг от друга. Исследователи сообщают об удивительных результатах.

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