Многопрофильная больница практически уничтожена россиянами. Вблизи корпусов остается много неразорванных боеприпасов.

В больнице Северодонецка Луганской области остались всего три врача.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай со ссылкой на руководителя КП "Северодонецкая городская многопрофильная больница" Романа Водяника.

"В нашем медицинском учреждении осталось работать всего три врача. Еще им помогают пять медсестер. На стационаре находятся 20 пациентов. Многопрофильная больница практически уничтожена россиянами. Вблизи корпусов остается много неразорванных боеприпасов. Оказываем помощь по возможностям медучреждения. Вчера смогли эвакуировать семерых пациентов. Позавчера – 12 тяжелораненых", - сообщил Гайдай.

По словам Водяника, медикаментами и продуктами питания больница обеспечена примерно на десять дней.

Также Гайдай сообщил, что сегодня из области удалось эвакуировать 57 человек.

"В Северодонецке, Лисичанске, Белогоровке сейчас очень горячо. Обстрелы не прекращаются даже час. Россияне применяют артиллерию днем и ночью. Для нас важна каждая жизнь из 57 спасенных из этих населенных пунктов сегодня. Они целые и уже в безопасности", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня завершен ремонт магистрального газопровода возле Северодонецка. В городе частично восстановлено газоснабжение. Но по всей области нет централизованного водоснабжения. Также города и села остаются обесточенными.

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