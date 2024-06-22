В группе участников, принимавших Ленакапавир, было зарегистрировано 0 случаев ВИЧ-инфекции.

В двух странах Африки провели испытания нового препарата для профилактики ВИЧ – Ленакапавира. Препарат, который испытывали в 25 городах Южно-Африканской Республики и трех городах Уганды – странах, где наблюдаются самые высокие показатели заражения ВИЧ среди молодых женщин - показал такую эффективность, что третью фазу испытаний приостановили досрочно.

Как сообщается в пресс-релизе компании Gilead Sciences, испытания трех разных препаратов (Ленакапавир, Descovy и Truvada) проводились среди более 5300 женщин и девушек от 16 до 25 лет.

Среди 2 134 женщин в группе, которая принимала Ленакапавир было зарегистрировано 0 случаев ВИЧ-инфекции. Среди 1 068 женщин в группе, принимавшей Truvada, было 16 случаев. Заболеваемость ВИЧ в группе Descovy составил 39 случаев среди 2 136 женщин.

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В этом исследовании не было четвертой группы, которая получала бы плацебо (вещество, не обладающее лечебными свойствами). Ученые решили, что это было бы неэтично, поскольку показателей заражения ВИЧ в регионе очень высокие.

Ученые также отмечают другие преимущества Ленакапавира. Это препарат в виде инъекций, и предназначен для введения только дважды в год. В то же время исследователи отмечают, что такие лекарства в таблетированной форме эффективны только тогда, когда их принимают по четкому графику, что может быть сложно для жителей бедных регионов.

В то же время остается открытым вопрос доступности нового препарата из-за его высокой стоимости. Так, в США, где Ленакапавир получил статус средства профилактики ВИЧ, две инъекции стоят 42 250 долларов.

Однако в Gilead заявили, что стремятся обеспечить страны с низким уровнем дохода, где наблюдаются высокие показатели заболеваемости ВИЧ, препаратом "по ценам, обеспечивающим широкую доступность".

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