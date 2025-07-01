Из этого количества 4,5 миллиона - это маленькие дети.

Резкое сокращение финансирования Агентства США по международному развитию (USAID) может привести к более чем 14 миллионам дополнительных смертей к 2030 году и свести на нет успехи в борьбе с такими заболеваниями, как ВИЧ/СПИД, малярия и респираторные инфекции. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на исследование, опубликованной в понедельник в журнале Lancet.

Как отмечается в статье, в частности, сокращение финансирования USAID может привести к смерти 4,5 миллиона маленьких детей, которые в противном случае остались бы в живых.

Отмечается, что Вашингтон долгое время был ведущим донором для стран с низким и средним уровнем дохода.

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"Это структурное сокращение финансирования может стать одним из самых значительных ударов по глобальному здравоохранению за последние десятилетия. Это может привести к миллионам предотвратимых смертей, особенно среди наиболее уязвимых слоев населения, и обратить вспять прогресс в области здравоохранения и социально-экономического развития", — сказал Давиде Разелла, соавтор статьи в Lancet.

Исследователи использовали данные о смертности из 133 стран и территорий, чтобы оценить влияние всего финансирования USAID на всю смертность с 2001 по 2021 год. Затем они оценили смертность по возрастным, половым и причинным группам, используя полученные данные для прогнозирования влияния сокращения финансирования в период с этого года по 2030 год.

Исследователи ожидают, что в период с 2025 по 2030 год ежегодно будет на 1,78–2,5 млн смертей больше, чем исторически, исходя из предполагаемого сценария текущего и будущего сокращения финансирования .

USAID и Администрация Трампа

Как известно, Агентство США по международному развитию отвечало за невоенную американскую помощь другим странам. Новый президент Штатов Дональд Трамп приостановил его работу, назвав руководство "кучкой радикальных сумасшедших".

Позже государственный секретарь Марко Рубио заявил, что США официально закрывают 83% программ USAID.

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