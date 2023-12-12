Рассказываем, как сбить давление в домашних условиях и чего категорически нельзя делать, чтобы не навредить себе.

Высокое давление, или гипотония, - вещь неприятная. Игнорировать такой симптом нельзя, нужно сразу же решать проблему. Однако есть методы, которых лучше избегать - УНИАН выяснил, как сбить давление и быстро помочь себе.

Как понизить давление - совет врача

Юрий Габорец, врач, кандидат медицинских наук в своем TikTok рассказал, чем понизить давление, если оно у вас высокое. Врач советует:

успокоиться;

положить под язык таблетку "Каптопрес";

если давление не упало, то принять "Фармадипин" (от 2 до 5 капель под язык);

употребить седативные капли "Корвалол", "Барбовал", "Валокордин" или аналоги (20 капель).

Если высокое давление не понижается после всех предпринятых мер - вызывайте скорую помощь, так как в этом случае уже необходимы инъекции для стабилизации состояния.

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Постоянно высокое давление - что делать можно и нельзя

Габорец напоминает, что перед тем как сбить давление, важно запомнить, какие действия совершать категорически запрещено. Первое, что нужно знать - не использовать препараты, резко понижающие давление, а только делать это медленно. Все потому, что высокое давление - вещь индивидуальная, ведь одни не чувствуют 180, а для других 140 - гипертонический криз.

Высокое давление нужно постоянно контролировать, чтобы не было скачков. Для этого:

каждый день пользоваться тонометром утром и вечером;

посещать семейного врача, записываться на осмотр;

принимать гипотензивную терапию, назначенную доктором;

если препараты перестали действовать - просить врача менять схему лечения.

Габорец говорит, что для ежедневного использования лучше всего подходят "Амлодипин" и "Бисопролол", причем, выпивать таблетку необходимо с утра, чтобы оградить себя от риска неожиданного приступа повышения давления и плохого самочувствия.

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