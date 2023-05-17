Япония примет на лечение раненых украинских солдат. Об этом информированные источники из японского правительства рассказали изданию Kyodo News.
Утверждается, что некоторое количество украинских бойцов прибудут на лечение в Центральный госпиталь Сил самообороны в Токио уже в июне – для оказания медицинской помощи и прохождения физиотерапии.
По словам источника, японское правительство хочет продемонстрировать более сильную приверженность Украине в преддверии саммита "Большой семерки", который начнется в пятницу. Решение о приеме раненых солдат, в том числе подорвавшихся на минах, принято в ответ на соответствующий запрос Украины.
Издание отмечает, что в Японии существуют строгие правила касательно экспорта оружия, поэтому официальный Токио не может передать Киеву танки, истребители и дальнобойную артиллерию, но предлагает средства нелетальной защиты – бронежилеты, каски и беспилотники.
По словам источника, японское правительство пока не утвердило окончательно, возьмет ли оно на себя расходы на лечение украинцев.
Позиция Японии по войне в Украине
Хотя Япония не входит ни в НАТО, ни тем более в ЕС, эта страна продемонстрировала четкую позицию в поддержку Украины в связи с российским вторжением. Так, Япония неоднократно оказывала невоенную помощь Киеву. Например, в апреле Токио выделил на эти цели около 500 миллионов долларов.
Кроме того, Япония ввела против России несколько пакетов санкций, которые в общих чертах повторяют антироссийские санкции ЕС. Один из самых мощных санкционных пакетов был утвержден в конце марта.