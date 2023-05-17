Япония будет лечить бойцов ВСУ / фото ua.depositphotos.com

Япония примет на лечение раненых украинских солдат. Об этом информированные источники из японского правительства рассказали изданию Kyodo News.

Утверждается, что некоторое количество украинских бойцов прибудут на лечение в Центральный госпиталь Сил самообороны в Токио уже в июне – для оказания медицинской помощи и прохождения физиотерапии.

По словам источника, японское правительство хочет продемонстрировать более сильную приверженность Украине в преддверии саммита "Большой семерки", который начнется в пятницу. Решение о приеме раненых солдат, в том числе подорвавшихся на минах, принято в ответ на соответствующий запрос Украины.

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Издание отмечает, что в Японии существуют строгие правила касательно экспорта оружия, поэтому официальный Токио не может передать Киеву танки, истребители и дальнобойную артиллерию, но предлагает средства нелетальной защиты – бронежилеты, каски и беспилотники.

По словам источника, японское правительство пока не утвердило окончательно, возьмет ли оно на себя расходы на лечение украинцев.

Позиция Японии по войне в Украине

Хотя Япония не входит ни в НАТО, ни тем более в ЕС, эта страна продемонстрировала четкую позицию в поддержку Украины в связи с российским вторжением. Так, Япония неоднократно оказывала невоенную помощь Киеву. Например, в апреле Токио выделил на эти цели около 500 миллионов долларов.

Кроме того, Япония ввела против России несколько пакетов санкций, которые в общих чертах повторяют антироссийские санкции ЕС. Один из самых мощных санкционных пакетов был утвержден в конце марта.

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