Украинцев будут лечить в главном военном госпитале Японии.

Япония примет на лечение раненых украинских солдат. Об этом информированные источники из японского правительства рассказали изданию Kyodo News.

Утверждается, что некоторое количество украинских бойцов прибудут на лечение в Центральный госпиталь Сил самообороны в Токио уже в июне – для оказания медицинской помощи и прохождения физиотерапии.

По словам источника, японское правительство хочет продемонстрировать более сильную приверженность Украине в преддверии саммита "Большой семерки", который начнется в пятницу. Решение о приеме раненых солдат, в том числе подорвавшихся на минах, принято в ответ на соответствующий запрос Украины.

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Издание отмечает, что в Японии существуют строгие правила касательно экспорта оружия, поэтому официальный Токио не может передать Киеву танки, истребители и дальнобойную артиллерию, но предлагает средства нелетальной защиты – бронежилеты, каски и беспилотники.

По словам источника, японское правительство пока не утвердило окончательно, возьмет ли оно на себя расходы на лечение украинцев.

Позиция Японии по войне в Украине

Хотя Япония не входит ни в НАТО, ни тем более в ЕС, эта страна продемонстрировала четкую позицию в поддержку Украины в связи с российским вторжением. Так, Япония неоднократно оказывала невоенную помощь Киеву. Например, в апреле Токио выделил на эти цели около 500 миллионов долларов.

Кроме того, Япония ввела против России несколько пакетов санкций, которые в общих чертах повторяют антироссийские санкции ЕС. Один из самых мощных санкционных пакетов был утвержден в конце марта.

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