Привлечены медицинские работники таких специальностей: психологи, терапевты, кардиологи, пульмонологи, гинекологи, хирурги и педиатры.

В период военного положения национальный контакт-центр Министерства здравоохранения оказывает бесплатные медицинские консультации для украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В частности, привлечены медицинские работники таких специальностей: психологи, терапевты, кардиологи, пульмонологи, гинекологи, хирурги и педиатры.

Контакт-центр работает по единому бесплатному номеру 0 800 60 20 19.

Всего почти за 1,5 года работы контакт-центра уже предоставлено более 22 300 консультаций медицинскими работниками.

Также Минздрав призвал врачей разных специальностей, которые готовы присоединиться к оказанию дистанционных медицинских консультаций, заполнять анкету по ссылке.