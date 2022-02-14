Медики отметили, что употребление витаминов во время болезни возможно только по назначению врача.

Витамины повышают иммунитет, однако не лечат от COVID-19.

Об этом напомнили медики в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".

По данным врачей, микроэлементы, такие как витамин D, витамин С и цинк имеют важное значение для нормальной работы иммунной системы и жизненно необходимы для поддержания здоровья.

"Однако пока какие-либо рекомендации по использованию их для лечения COVID-19 отсутствуют. Употребление витаминов во время болезни возможно только по назначению врача", - говорится в сообщении.

Чтобы укрепить иммунитет зимой, медики советуют добавлять в ежедневный рацион продукты, имеющие в своем составе:

витамин С - это шиповник, перец чили, черная смородина, петрушка, капуста, киви, брокколи, брюссельская капуста, лимон, личи, хурма, апельсин;

цинк - это морепродукты, мясо, тыквенные и подсолнечные семечки, какао, яйца, грецкие орехи и устрицы.

"А суточная норма витамина D - это 20-минутная прогулка на свежем воздухе", - отметили в Минздраве.

Напомним, ранее в интервью УНИАН заведующая отделом организации эпиднадзора Центра общественного здоровья Минздрав Украины, врач-эпидемиолог Оксана Кошалко отметила, что ни один профилактический прием медицинских препаратов не может быть эффективным если он принимается человеком самостоятельно без назначения врача.

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