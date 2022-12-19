Украина избавляется лекарств из России и Беларуси: почувствуют ли это пациенты?

Украинцы уже привыкли бойкотировать товары, произведенные российскими или даже другими иностранными компаниями, не вышедшими с рынка России. Логика проста: чем меньше российского мы покупаем, тем меньше денег уходит в бюджет террористической страны.

А как же быть с лекарствами, если их производство находится на территории РФ? Тоже принципиально отказаться и найти аналоги от других фармкомпаний? Или все-таки закрыть глаза на производителя и отдать за них свои деньги, ведь это же лекарства?

Вопрос сложнее, чем может показаться на первый взгляд. В нем совмещаются интересы пациентов, экономики и национальной безопасности.

Учитывая каждый из этих интересов, Верховная Рада в мае 2022 года приняла изменения в закон "О лекарственных средствах". Документ позволяет ограничивать обращение в Украине лекарственных средств, производство которых расположено на территории РФ и Беларуси. Это также означает, что украинский бойкот может касаться лекарственных средств иностранных компаний, прямо или косвенно связанных с Россией и Беларусью, а если конкретнее – имеющих там свои заводы.

Как говорится в пояснительной записке, авторы закона стремились "четко зафиксировать позицию Украины по поводу неприемлемости экономических отношений со странами, которые уничтожают украинских граждан или способствуют агрессору в этом".

Но поскольку тема лекарства особенно чувствительна, законодатели не стали рубить с плеча, вводя резкий и тотальный запрет на все связанные с РФ препараты. Интересы пациентов – не то, чем можно пренебрегать, не учитывая рисков для жизни и здоровья.

Следовательно, можно выделить пять важнейших пунктов, указывающих, что с новым законом украинцы не ощутят на себе недостатка необходимых лекарств.

1. Запретить можно исключительно те лекарственные средства, которые имеют два и более аналога, зарегистрированных и поставляемых на рынок Украины на протяжении последнего календарного года. При этом производители этих аналогов должны письмом подтвердить Минздрав, что они готовы обеспечить 100% потребности страны в конкретном лекарственном средстве. При отсутствии таких писем лекарственное средство должно иметь не менее трех аналогов.

2. Не могут быть запрещены следующие категории лекарственных средств: биологические и иммунобиологические; оригинальные (инновационные); для лечения редких (орфанных) заболеваний; лекарственные средства, форма выпуска и дозировка которых не имеют в Украине генерических заменителей; основные лекарства для ВИЧ/СПИД; лекарства, по которым был заключен до 24 февраля 2022 года действующий договор по их закупке за бюджетные средства.

3. Лекарственные средства, выпущенные в обращение до запрета, могут применяться в Украине до истечения срока годности, определенного производителем и указанного на упаковке, о чем в Государственном реестре лекарственных средств делается отметка.

4. Пациентские организации будут вовлечены в принятие окончательного решения о запрете. Законом определено, что такое решение должно быть принято на заседаниях Комиссии Министерства здравоохранения. По сообщениям СМИ, в Комиссии представлены две пациентские организации – "Пациенты Украины" и "100% Жизни".

В состав Комиссии не могут быть избраны лица, имеющие потенциальный или реальный конфликт интересов в понимании Закона Украины "О предотвращении коррупции".

5. Иностранным компаниям дается полгода, чтобы сделать принципиальный выбор – свернуть свой бизнес на территории России и Беларуси или попасть под полный санкционный запрет в Украине. Санкционный запрет в Украине накладывает на такую иностранную компанию как минимум репутационное клеймо, свидетельствующее о сотрудничестве этой фармацевтической компании с террористическим государством и уплату налогов в бюджет террористов.

Надо понимать, что, согласно закону, запрет сначала временный, а полным может стать при конкретных условиях.

В законе это прописано так: в случае, если в течение шести месяцев с даты издания приказа о временном запрете применения в Минздрав не поступает подтвержденная информация об устранении оснований такого запрета или не предоставлены гарантийные обязательства (план прекращения производства лекарственных средств в государстве-агрессоре (Российской Федерации) или Республике Беларусь и наличие подтверждения начала его реализации; официальное подтверждение компании о прекращении инвестиций в государстве-агрессоре (РФ) или Республике Беларусь) заявителя/представителя заявителя о выходе в течение года с рынков государства-агрессора (РФ) или Республики Беларусь, Минздрав формирует перечень лекарственных средств, подлежащих полному запрету на применение лекарственного средства.

"Обратим внимание на цель закона – ограничить бизнес-активности фармацевтических компаний на территории России и Беларуси и, таким образом, усилить экономическое давление на бюджет страны-агрессора и республики Беларусь. Учитывая широкомасштабное вторжение и войну, начатую Россией, ограничение обращения лекарственных средств, так или иначе производившихся в России и Беларуси, является абсолютно логичным шагом Украины", – считает юрист ЮФ "Правовой Альянс" Юлия Вихровская.

Первый пошел

Первое решение о прекращении действия регистрационных удостоверений на лекарства было принято в октябре. Оно касалось 35 препаратов венгерской компании "Гедеон Рихтер".

Gedeon Richter – одна из первых иностранных компаний, локализовавшая свое производство в России в полном объеме, а совокупные инвестиции компании в России оцениваются в 150 млн долларов. Расположенный в Московской области завод "Гедеон Рихтер-Рус" работает на полную мощность.

Из анализа всего перечня этих временно запрещенных в Украине лекарства видно, что среднее количество аналогов для них на украинском рынке – 10.

К примеру, таблетки Мертенил имеют 34 аналога, таблетки Синглон – 17 аналогов, капсулы Тебантин – 7 аналогов, суспензия Нифуроксазид-Рихтер – 4 аналога. Полный список запрещенных лекарств от Рихтер, а также названия их аналогов можно просмотреть здесь.

Еще одна иностранная фармацевтическая компания, не ушедшая с российского рынка и лекарства которой гипотетически могут попасть под запрет в Украине, – словенская КРКА.

Она входит в число топ-20 мировых фармгигантов по объему продаж в России и имеет собственный завод "КРКА-РУС" в г. Истра (Московская область).

За 2021 год КРКА уплатила в бюджет РФ 35 млн долларов. Если перевести на стоимость оружия, которым убивают украинцев, то это: 35 тысяч снарядов для 122-мм пушки, или 490 ракет "Смерч", или 5 крылатых ракет "Калибр", или стоимость трех штурмовиков Су-25, или одного истребителя-бомбардировщика Су-34.

"Мы должны давить на врага по всем фронтам. Недопустимо спонсировать терроризм и продолжать покупать лекарства, финансируя тем самым страну-агрессора, которая тратит эти средства на летящие на нашу землю ракеты и дроны-камикадзе. При этом у украинского рынка медикаментов достаточно аналогов лекарственных средств, лицензии на которые мы отзываем. Поэтому пациенты будут иметь доступ к необходимому лечению", – считает первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

Как изменится рынок лекарств?

Так, помимо вышеперечисленных компаний, с Россией и в России продолжают сотрудничать, например, немецкие B.Braun, Fresenius, Siemens Healthineers.

Аргумент иностранных компаний состоит в том, что их лекарства в России будто бы незаменимы и без них будут умирать простые россияне.

На самом деле, это не так. Как исследовала группа украинских волонтеров под руководством Тараса Потичного (он является главой направления по развитию в Liki24 и основателем общественной организации "Фармагейт"), выход мировых фармкомпаний не оставит россиян без жизненно важных препаратов. "Если взять все действующие вещества лекарств, кроме тех, которые не производят в РФ и не поставляют, то получится 3% веществ, которые являются незаменимыми", – говорит он. Простыми словами: в РФ производят лекарства с такими же действующими веществами, что и у западных компаний. Таким образом, фармацевтические мощности России позволяют ей самостоятельно обеспечить свое население критически важными лекарственными средствами.

Но это проблемы террористической России.

В Украине вопрос рынка стоит по-другому. Обновленный закон "О лекарственных средствах" проанализировало Национальное агентство по предотвращению коррупции и пришло к выводу, что под лозунгом борьбы с лекарствами, произведенными в России, теперь могут запретить европейские препараты.

С другой стороны, украинский закон стал своеобразным моментом истины для иностранных фармацевтических гигантов. Есть вещи, которые дороже сверхприбылей с российского рынка. Поэтому европейские компании либо оттуда уходят, подтверждая свою приверженность европейским ценностям, либо оказываются под запретом в Украине.

Согласно исследованию Proxima research, представленным еще летом, в целом иностранные фармкомпании могут потерять в Украине около 6% рынка в денежном измерении.

Выиграют ли от этого украинские игроки фармацевтического рынка? Минимально, ведь объемы проблем, с которыми столкнулась отрасль во время войны, не могут быть компенсированы просто изъятием нескольких препаратов с множеством заменителей, пишет издание Mind.

"Объем продаж лекарств в денежном выражении обрушился примерно на четверть. Мы потеряли миллионы потребителей, часть рынка на оккупированных территориях, сильно пострадала логистика. 1-2%, которые мы, возможно, сможем компенсировать благодаря этому закону, – это капля в море, – объяснил изданию руководитель одного из украинских фармпредприятий на условиях анонимности, добавляя, что какие-либо инсинуации об "адресной зачистке рынка" не выдерживают проверки фактами. – Пациенты никоим образом не пострадают. Производители же могут прекратить работу на российском рынке и вернуться в Украину в любой момент. Выбор за ними".