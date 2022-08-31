Атопический дерматит – это заболевание кожи, вызванное нарушением защитного барьера. В 90% случаев он развивается из-за генетической предрасположенности и проявляется в виде сильного шелушения отдельных участков: на щеках, сгибах локтей, голенях, запястьях, за ушами и не только. В период обострения пораженные области сильно чешутся, а если их расчесывать, могут появляться мокнущие раны.

Атопическая кожа нуждается в особом уходе, и обычные косметические средства не всегда могут решить существующие проблемы. Лучше выбирать продукты "аптечных" брендов, разработанные дерматологами и клинически исследованные. К примеру, La Roche Posay предлагает серию LIPIKAR, которая восстанавливает липидный баланс, эффективно устраняет дискомфортные ощущения и помогает вывести дерматит в ремиссию.

Из чего состоит стандартная бьюти-рутина?

Уход за атопической кожей должен быть бережным и восстановительным, а также состоять из нескольких обязательных этапов:

Мягкая очистка. Вместо агрессивной пенки для умывания выбирайте гель или крем-гель на основе мягких ПАВ с физиологическим pH. Для демакияжа — мицеллярную воду или лосьон для сверхчувствительной кожи. Если после мытья гелем для душа испытываете сильный дискомфорт, замените его маслом. Температура воды не должна превышать 37 °C. Время банных процедур желательно ограничить до 5 минут, поскольку жесткая вода может оказывать негативное влияние на кожу. Щелочного мыла, скрабов, щеток для умывания лучше избегать в уходе, особенно в периоды обострения. Для поверхностного отшелушивания кожи вместо абразивных средств подойдут кислотные пилинги на гелевой основе – например, гликолевый или молочный.

Интенсивное увлажнение. После утренней и вечерней очистки используйте эмоленты, которые притягивают и удерживают влагу внутри клеток, устраняя сухость и шелушение. Обновляйте слой в течение дня, чувствуя дискомфорт.

Снижение зуда. Чтобы предотвратить расчесывание проблемных участков, локально нанесите SOS-средство. В арсенале La Roche-Posay есть специальный сток Lipikar AP+, представленный в компактном формате: он мгновенно успокаивает, дополнительно ухаживает и помещается в любую сумку. Также устранить дискомфорт поможет термальная вода.

Защита от солнца. Из-за нарушенного барьера, атопическая кожа очень восприимчива к ультрафиолетовому излучению. В период, когда значение УФ индекса превышает 2, на все открытые участки необходимо наносить SPF-средство. Чтобы предотвратить раздражение, забивание пор и другие нежелательные последствия, выбирайте гипоаллергенные средства для чувствительной или склонной к атопии кожи.

Какие компоненты искать в косметике?

Учитывая, что главная проблема атопической кожи – это сухость и раздражение из-за нарушенного защитного барьера, следует выбирать средства с увлажняющими, успокаивающими и восстановительными элементами. Эмолентами могут выступать глицерин, гель алоэ вера, мочевина, карите и жожоба. Они создают на коже липидную пленку, предотвращая испарение влаги.

Відео дня:

Укрепить и повысить барьерные функции кожи помогут д-пантенол, ниацинамид (витамин В3) и аллантоин. Они ускоряют восстановление поврежденных тканей, а также способствуют естественному обновлению клеток.

Нередко активным компонентом выступают лизаты бактерий — это хорошо усваиваемые кожей части лакто- и бифидобактерий, повышающие местный иммунитет за счет восстановления микробиома.

А во избежание обострения дерматита, не потребляйте продукты с потенциальными аллергенами. К ним относятся отдушки, растительные экстракты, эфирные масла. И помните, что атопическая кожа требует особого ухода всегда даже тогда, когда идеально выглядит.