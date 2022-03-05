Ребенка нужно обнять и спокойно разговаривать с ним.

Советник - уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала, как помочь детям во время стресса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она рассказала во время телемарафона.

"Если ребенок находится под воздействием сильного стресса, нужно сказать ребенку взять себя в руки. Буквально - крепко-крепко себя обнять... По возможности, умыть ребенка водой или дать попить немного водички, это также успокоит. Обнять и очень сильно прижать к себе", - пояснила Герасимчук.

Кроме того, добавила она, говорить с ребенком нужно спокойно.

"Главное - спокойно говорить: "Посмотри на меня, посмотри мне в глаза. Дыши, как я: вдох-выдох. Я рядом, я вижу, что тебе страшно". И самое главное: "Я делаю все, чтобы тебя защитить. Все будет хорошо", - посоветовала Герасимчук.

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