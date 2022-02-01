В Минцифры заверили, что в ближайшее время этот вопрос будет решен.

В Министерстве цифровой трансформации прокомментировали проблемы с генерированием в приложении "Дия" сертификатов о бустерной прививке от COVID-19.

Так, в комментарии УНИАН, в Минцифры заверили, что в ближайшее время этот вопрос будет решен.

"Командой "Дии" и Минздравом зафиксировано это. С момента запуска ковид-сертификатов летом 2021 года команда "Дии" совместно с Министерством здравоохранения постоянно работала над тем, чтобы повысить процент генерации ковид-сертификатов и найти решение, как техническими средствами классифицировать и исправить типичные ошибки, допущенные врачами при вводе данных в ЕСОЗ", - говорится в комментарии министерства.

Читайте такжеУкраинцы получат еще по 500 гривен за вакцинацию бустерной дозой - Зеленский"В этот раз мы тоже нашли системное решение, которое будет внедрено в ближайшее время, и украинцы смогут сгенерировать сертификат о бустерной дозе в "Дии", - добавили в Минцифры.

Как сообщал УНИАН, с сегодняшнего дня все, кто получил бустерную дозу прививки от COVID-19, могут загрузить новый COVID-сертификат.

В то же время у некоторых граждан возникли проблемы, связанные с невозможностью сгенерировать международные сертификаты, которые бы свидетельствовали о бустерной дозе вакцины.

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