79-летний Байден впервые получил положительный результат на COVID-19 21 июля, а через несколько дней – отрицательный.

Президент США Джо Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19 после двух положительных тестов за последние недели.

Об этом сообщил Белый дом 6 августа, передает Радио Свобода.

Врач Белого дома доктор Кевин о'Коннор назвал ситуацию редким случаем отката после лечения противовирусным препаратом Paxlovid.

"Президент продолжает чувствовать себя очень хорошо. Сегодня утром его тест на антиген SARS-CoV-2 был отрицательным", – отметил врач.

По словам О'Коннора, Байден будет оставаться в изоляции, пока еще и второй тест не подтвердит отрицательный результат.

Джо Байден и COVID-19:

21 июля 2022 года Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден получил положительный результат теста на COVID-19. Как отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, президент полностью вакцинирован и дважды ревакцинован, и чувствовал очень легкие симптомы. Он находился в изоляции в Белом доме и продолжал выполнять обязанности в течение этого времени.

28 июля Байден получил отрицательный тест на COVID-19.

31 июля 2022 года у президента США Джо Байдена COVID-тест снова оказался положительным.

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