Работать в мобильном госпитале медики, которые были вынуждены уехать в западные регионы из-за войны, а также изъявили желание работать медики из Канады и США.

В Трускавце развернули уникальный полевой госпиталь для лечения раненых военных и временно перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в Facebook.

Этот госпиталь передало для Украины правительство Королевства Нидерландов. Впервые он был использован во время военных действий в Сирии.

Радуцкий рассказал, что госпиталь рассчитан на 50 койко-мест и в нем есть операционная, реанимационные койки, отделение интенсивной терапии, отдел рентген-диагностики, УЗИ, клиническая лаборатория с банком крови, кислородный концентратор.

"Также он оборудован системой фильтрации и очистки воздуха. Заведение полностью автономное: работает без электроснабжения на дизель-генераторе, имеет запасов медикаментов и расходных материалов на один год работы при полной загрузке. Благодаря подключению к интернет-сети через StarLink врачи могут в режиме онлайн консультироваться с коллегами из других стран", - отметил народный депутат.

По его словам, доставлять в мобильный госпиталь будут раненых военных, которым требуется лечение и реабилитация, а также временно перемещенных лиц, которые сейчас живут в Трускавце и соседних населенных пунктах. Он добавил, что в нем будут работать медики, которые были вынуждены уехать в западные регионы из-за войны, а также изъявили желание работать в госпитале медики из Канады и США.

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