Переданная помощь от оператора использована на закупку оборудования, в частности, в "Охматдет".

В опорных медицинских учреждений Киева, Запорожья и Львова были переданы 62 единицы различного оборудования на сумму 3 347 000 гривен, что ранее перечислил национальный мобильный оператор в МБФ "Украинская биржа благотворительности" (платформа dobro.ua). Эти больницы оказывают медицинскую помощь детям пострадавшим от войны в Украине.

"Украинские врачи героически спасают жизни пострадавших и нуждаются в нашей помощи. Именно поэтому мы недавно выделили очередное благотворительное пожертвование на закупку важного оборудования в детские больницы. В общем Киевстар уже перечислил свыше 33 миллионов гривен на гуманитарную поддержку военным, больницам, пожилым людям и пострадавшим от войны. Мы благодарны каждому, кто на своем фронте защищает Украину. Вместе мы уверенно шагаем навстречу победе!" - комментирует Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар.

Переданная помощь от оператора использована на закупку оборудования в "Охматдет" в Киеве и в Детскую больницу первого территориального медицинского объединения города Львова. В частности больницы получили: аквадистилятор, мобильную стойку, инфузомат, каталку для пациентов, шприцевые насосы, штатив для длительных вливаний ШДВП-4 и другое. Также, в Запорожскую областную детскую клиническую больницу передано 2 инфузомата и аспиратор. С 24 февраля в этих медицинских учреждениях количество маленьких пациентов увеличилось почти вдвое. Сейчас больницы принимают детей переселенцев, тяжелобольных раненых детей, взрослых и новорожденных со всей Украины.

Полный перечень приобретенного медицинского оборудования можно посмотреть по ссылке.

С начала полномасштабной войны, Киевстар перечислил благотворительную помощь на счета авторитетных украинских и международных благотворительных фондов, среди которых БУ "Вернись живым", БФ "Твоя опора", БФ "let's help", МБФ "Каритас Украины" и МБФ "Украинская биржа благотворительности". Каждый абонент предоплаченной связи оператора может присоединиться к помощи военным, больницам, старикам и пострадавшим от войны благодаря SMS-сообщениям на короткие номера, или через сервис СМАРТ-деньги. Подробнее по ссылке: https://kyivstar.ua/towards-victory