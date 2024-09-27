По словам исследовательницы, среди худших веществ был пластик.

В организме человека было обнаружено более 3600 химических веществ, которые контактируют с пищевыми продуктами в упаковке, кухонной посуде или других вещах. Об этом говорится в новом исследовании, которое раскрывает риск воздействия токсичных веществ, передает The Guardian.

По словам исследователей, химические вещества были обнаружены в крови, волосах и грудном молоке человека. В этот перечень вошли такие высокотоксичные соединения, как PFAS, бисфенол, металлы, фталаты и летучие органические соединения, большинство из них связаны с раком, гормональными нарушениями и другими проблемами со здоровьем.

"Безусловно, вызывает беспокойство то, что мы имеем сильную связь, которая показывает, что некоторые опасные химические вещества ... мигрируют из упаковки в пищу", - отметила соавтор исследования из Форума пищевой упаковки, некоммерческой организации, базирующейся в Цюрихе, Биргит Геуке.

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Всего в ходе исследования было выявлено около 14 тысяч химических веществ, которые могут контактировать с продуктами, поэтому его результаты не означают, что ответственность за попадание химических веществ в организм лежит только на упаковке продуктов.

Геуке отметила, что среди худших веществ был пластик, который почти не регулируется и может содержать тысячи химических веществ. Также токсичные или малоизученные соединения могут содержать силикон и покрытия на металлических банках. Кроме того, исследовательница добавила, что множество бумажных и картонных изделий обрабатывались PFAS, поэтому также могут содержать слой пластика.

Однако потребители могут защитить себя, если будут покупать продукты в стеклянных банках, которые имеют очень мало химических веществ. По словам исследователей, работающих в этой области, они приносят собственную стеклянную тару в заведения питания, если хотят забрать с собой остатки блюд.

Геуке отметила, если вынимать еду из пластиковых контейнеров и перекладывать в стеклянные банки дома, то таким образом уменьшается время, в течение которого химические вещества переходят из упаковки к продуктам. Однако исследовательница считает, что люди все равно не смогут полностью избежать химикатов в своей жизни, ведь для этого нужно усилить урегулирование в изготовлении тех или иных продуктов.

Другие научные исследования

Как писал УНИАН, ученые начали плести искусственный паутинный шелк, который по их словам, можно использовать для изготовления очень прочных бинтов, чтобы лечить хронические раны. В частности такие бинты достаточно стабильны, чтобы улучшить лечение определенных заболеваний.

Также ученым удалось обнаружить в мозге человека микропластик, который может попадать туда просто во время дыхания. Отмечается, что в восьми из 15 вскрытий взрослых людей в Германии и Бразилии микропластик был обнаружен в мозговом центре обоняния, а именно в обонятельной луковице.

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