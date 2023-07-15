Специалисты опасаются, что тяжелые металлы впитает в себя рыба.

В Днепре и Днепро-Бугском лимане после теракта на дамбе Каховской ГЭС обнаружили опасные вещества, в частности хром.

Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Павел Гольдин напоминает, что сразу после теракта большая масса пресной воды ушла в Черное море. В частности грязная пресная вода затопила Одесский залив и продвинулась дальше на юг - как минимум до Днестровского лимана.

По словам Гольдина, в настоящее время изменилось направление ветра, которое унесло слои пресной воды в открытое море, где она частично смешалась с солеными водами.

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"С этими массами пресной воды в море попало огромное количество биогенных элементов, фосфатов, нитратов и других элементов, а также несколько тяжелых металлов. В частности было зафиксировано повышение концентрации хрома в низовьях Днепра и Днепро-Бугском лимане", - говорит специалист.

Прямо сейчас вся масса этих биогенных элементов находится в Черном море и может спровоцировать определенные изменения в экосистеме. Ученый напомнил, что в предыдущие недели наблюдалось массовое цветение сине-зеленых микроводорослей, происхождение которых - Днепровское.

"Сейчас ему на смену может прийти цветение других видов водорослей и также в экосистему пойдут продукты распада этих биогенных веществ и токсинов, которые попали. И мы можем наблюдать следующую волну последствий", - подчеркивает Гольдин.

Одно из таких последствий - замор рыбы, который в этом году может быть очень масштабным именно из-за теракта на дамбе. Кроме того, специалисты считают, что токсичные вещества накопятся в тканях обитателей Черного моря - сначала - планктонных организмов, моллюсков, затем - рыбы.

Последствия теракта на Каховской ГЭС - главное

В ночь на 6 июня оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС, что привело к глобальной экологической катастрофе. Уничтожены уникальные заповедные земли вместе с множеством животных и птиц, а в Черное море ворвался токсичный поток - тысячи тонн химикатов, канализационных отходов, погибших животных, вырванных с корнями деревьев, ядовитых иловых отложений, в которых содержится дуст, и тому подобное.

По мнению специалистов украинского Национального центра экологии моря, токсичные вещества тампонируются, в том числе на морском дне, но обязательно проявят себя при определенных условиях. В частности, это может произойти осенью, когда начнутся сильные штормы.

Ученые считают, что год нельзя купаться и рыбачить в Черном море, в частности возле Одессы. Они говорят, что море когда-нибудь переработает весь мусор, который сейчас в него попал, но это займет очень много времени.

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