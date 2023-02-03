Мед в банке может храниться очень длительное время. Со временем он меняет свою структуру и цвет. Куда можно использовать старый мед и можно ли его есть без вреда для здоровья - узнайте на УНИАН.

Мед - такой продукт, который есть на кухне у многих хозяек. Но часто бывает так, что баночка с этим полезным и вкусным лакомством стоит где-то в дальнем углу долгое время. Что же делать с таким медом, можно ли его есть и как понять, что мед испортился?

К слову, ранее УНИАН рассказывал, можно ли пить горячий чай с медом - узнайте, чем это чревато и правда ли, что делать это действительно запрещено.

Сколько хранится мед в банке - нюансы длительного хранения

Итак, давайте разберемся, что происходит с медом, если долго его хранить. С течением времени мед начинает твердеть и менять цвет. В зависимости от сорта мед начинает кристаллизоваться через разное время после откачки. Например, мед из подсолнуха, начинает густеть буквально через месяц.

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При длительном хранении мед темнеет, а его полезные свойства улетучиваются. Следовательно, старый мед есть можно, но он уже не будет полезным.

На вопрос, сколько хранится мед в банке, ответить сложно. Это зависит от сорта меда, от температуры хранения и тары, в которой он находится. Вообще мед может храниться очень долго, однако бывают случаи, когда он может испортиться.

Как понять что мед испортился - главный признак

Если ваш мед сверху покрылся пенкой и имеет неприятный и даже кисловатый запах - значит он забродил. Есть такой мед нельзя.

Куда можно использовать старый мед, чтобы не выбрасывать

Если вы счастливый обладатель баночки с медом, которая хранится уже не один год, то лучше всего что-то приготовить с ним. Например, шулики с медом и маком или любую другую выпечку. Блюдо с добавлением старого меда получится таким же вкусным и ароматным, как и со свежим.

Совет. Если мед стал слишком твердым и его тяжело достать из банки - просто подогрейте ее на водяной бане или поставьте в таз с горячей водой. Мед нагреется и снова станет текучим.

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