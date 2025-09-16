Официально ни такой справки, ни требования предоставить ее для посещения бассейна не существует.

Администрации бассейнов не имеют права требовать у посетителей медицинскую справку, разъясняют в Министерстве здравоохранения Украины.

Как сообщается в Telegram-канале Минздрава, в Украине нет ни одного законодательного документа и оснований, которые бы обязывали предоставлять медицинскую справку для посещения бассейна.

"Министерство здравоохранения не утверждало ни формы такой справки, ни инструкции для ее заполнения. Более того, санитарные правила и нормы для плавательных бассейнов также не содержат никаких требований относительно обязательного медицинского осмотра для посетителей", - отмечают в ведомстве.

Видео дня

Не требуют такую справку и в других странах мира, добавили в Минздраве.

Согласно разъяснению, требование медсправки - это в основном пережиток советского прошлого, когда не было качественных методик очистки бассейна, и такие справки действительно были закреплены законодательно более 35 лет назад.

"Однако в наше время санитарная безопасность должна обеспечиваться качественной очисткой воды в бассейне, а реализовывать это должен владелец бассейна. Поэтому требование предоставить документ, не предусмотренный законодательством, может расцениваться как ограничение прав, согласно Закону Украины "О защите прав потребителей", - подчеркнули в Минздраве.

В то же время в ведомстве призывают быть сознательными и отказаться от посещения бассейна, если заболели.

Медицина в Украине

В поддержанном правительством Украины проекте Госбюджета на 2026 год заложено повышение зарплаты врачей первичной и экстренной помощи до 35 тыс. грн. На это предусмотрено 41 млрд грн.

Отдельно 10 млрд грн планируют направить на скрининги здоровья людей в возрасте от 40 лет. Наибольшее внимание на бесплатных медосмотрах будет уделяться профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и психическому здоровью.

Суммарно в 2026 году на отрасль здравоохранения планируют потратить 258 млрд грн. Это на 38,2 млрд грн больше нынешних показателей.

Вас также могут заинтересовать новости: