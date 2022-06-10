УНИАН дал несколько простых советов людям, которые плохо переносят жару.

В Украину пришли первые по-летнему жаркие дни. Погода на лето обещает быть сухой и знойной. Это сложный период для всех, кто тяжело переносит жару. УНИАН подскажет, как легче перенести жару дома или во время прогулки.

Как защититься от жары дома

Лучшим спасением от жары в квартире является кондиционер. Если нет возможности приобрести это полезное устройство, можно охладить комнату другими способами.

Наберите в бутылку ледяную воду и поставьте перед включенным вентилятором. Таким образом холодный воздух распространится по квартире.

Намочите в холодной воде простынь и повесьте где-то в комнате, например, на дверце шкафа. Оставьте простынь до полного высыхания. Это понизит температуру помещения на несколько градусов.

Смочите водой лицо, шею, колени, локти - тогда в помещении вам будет не так жарко. Удобно опрыскивать себя из пульверизатора. Также такой метод полезен для гипертоников.

Приготовьте холодный чай. Для вкуса можно добавить мяту, лимон или имбирь. Такой живительный напиток удовлетворит потребность в жидкости и поможет легче перенести жару. А вот холодную воду лучше не пить - она плохо утоляет жажду.

Не принимайте очень холодный душ в жару. Резкий контраст температуры воды и воздуха - это очень серьезная нагрузка для сердца и сосудов. Пусть вода будет лишь едва теплой.

Завесьте окно темными шторами, чтобы комната меньше прогревалась солнечными лучами.

Как защититься от жары на улице

Всем известны простые правила поведения в жаркую погоду: носить головной убор и солнцезащитные очки, защищать кожу кремом, надевать светлую одежду из натуральных тканей. Дадим ещё несколько небанальных советов.

Откажитесь от алкоголя в жару. Спиртное искажает ваши ощущения, и вы можете незаметно перегреться или обезводиться.

Сделайте "японский шарф" - популярный в Японии метод спасения от жары, когда на шею повязывают мокрый шарф или шейный платок. Носите его, пока он не высохнет, затем снова намочите. Такой способ очень облегчает ощущения в жару.

Не носите открытую одежду. Короткие шорты и майки не очень полезны в жару, особенно если они изготовлены из синтетической ткани. Чтобы избежать перегрева, под прямыми лучами должно быть минимум площади тела. Лучше отдать предпочтение свободным рубашкам из натуральной ткани. А вот обувь наоборот лучше носить открытую.

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