В Украину пришли первые по-летнему жаркие дни. Погода на лето обещает быть сухой и знойной. Это сложный период для всех, кто тяжело переносит жару. УНИАН подскажет, как легче перенести жару дома или во время прогулки.
Как защититься от жары дома
Лучшим спасением от жары в квартире является кондиционер. Если нет возможности приобрести это полезное устройство, можно охладить комнату другими способами.
- Наберите в бутылку ледяную воду и поставьте перед включенным вентилятором. Таким образом холодный воздух распространится по квартире.
- Намочите в холодной воде простынь и повесьте где-то в комнате, например, на дверце шкафа. Оставьте простынь до полного высыхания. Это понизит температуру помещения на несколько градусов.
- Смочите водой лицо, шею, колени, локти - тогда в помещении вам будет не так жарко. Удобно опрыскивать себя из пульверизатора. Также такой метод полезен для гипертоников.
- Приготовьте холодный чай. Для вкуса можно добавить мяту, лимон или имбирь. Такой живительный напиток удовлетворит потребность в жидкости и поможет легче перенести жару. А вот холодную воду лучше не пить - она плохо утоляет жажду.
- Не принимайте очень холодный душ в жару. Резкий контраст температуры воды и воздуха - это очень серьезная нагрузка для сердца и сосудов. Пусть вода будет лишь едва теплой.
- Завесьте окно темными шторами, чтобы комната меньше прогревалась солнечными лучами.
Как защититься от жары на улице
Всем известны простые правила поведения в жаркую погоду: носить головной убор и солнцезащитные очки, защищать кожу кремом, надевать светлую одежду из натуральных тканей. Дадим ещё несколько небанальных советов.
- Откажитесь от алкоголя в жару. Спиртное искажает ваши ощущения, и вы можете незаметно перегреться или обезводиться.
- Сделайте "японский шарф" - популярный в Японии метод спасения от жары, когда на шею повязывают мокрый шарф или шейный платок. Носите его, пока он не высохнет, затем снова намочите. Такой способ очень облегчает ощущения в жару.
- Не носите открытую одежду. Короткие шорты и майки не очень полезны в жару, особенно если они изготовлены из синтетической ткани. Чтобы избежать перегрева, под прямыми лучами должно быть минимум площади тела. Лучше отдать предпочтение свободным рубашкам из натуральной ткани. А вот обувь наоборот лучше носить открытую.