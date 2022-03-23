К сожалению, беременность многих украинок выпала на военное время.

Беременность - сложный и очень ответственный период даже в мирное время. А во время войны будущие мамы к тому же испытывают сильнейший стресс, испуг, дефицит продуктов. Как выносить и родить здорового ребенка в такой сложный период - расскажет УНИАН.

Советы беременным во время войны

Постарайтесь находиться как можно дальше от военных действий. Даже если вас что-то удерживает дома - здоровье должно быть на первом месте. Уезжайте в города, где не ведутся боевые действия, или заграницу.

Если беременная живет в опасном городе и не может эвакуироваться, следует хотя оборудовать комфортное укрытие. В бомбоубежище нужно принести одеяла и подушки, теплые вещи, воду и еду, лекарства.

Составьте план транспортировки в больницу. Если возможно - переезжайте ближе к больнице и роддому.

Найдите врача, с которым можно постоянно поддерживать связь, ведь состояние беременной может ухудшиться в любой момент. Получить онлайн-консультацию можно здесь.

Вступайте в группы беременных женщин вашего города и общайтесь с другими беременными из вашей больницы. Вам будет полезен обмен переживаниями и опытом с человеком, который хорошо вас понимает.

Читайте меньше новостей и постарайтесь отвлечься от тематики войны. Частый просмотр новостей заставляет нас нервничать, но ведь мы не можем повлиять на ситуацию.

Не забывайте соблюдать меры безопасности из-за коронавируса. Во время войны многие люди не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию, но COVID-19 никуда не пропал. По возможности вакцинируйтесь. Заболеть коронавирусом во время беременности будет неприятно.

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