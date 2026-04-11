Ученые разнесли миф о '2 литрах воды в день': сколько на самом деле нужно пить

Распространенное правило о необходимости выпивать не менее двух литров воды ежедневно не имеет научного обоснования. К такому выводу пришли исследователи из Университета Висконсин-Мэдисон, результаты работы которых опубликованы в журнале Science.
В масштабном исследовании приняли участие более 5600 человек из 26 стран – от младенцев до людей в возрасте 96 лет. Ученые применили метод "меченной воды", который позволяет точно определить, как жидкость циркулирует в организме.
По словам одного из авторов исследования, профессора Дейла Шоллера, правило "восьми стаканов" никогда не имело серьезного научного подтверждения.
"Наука никогда не поддерживала это правило, ведь оно путает общий круговорот воды в организме с водой только из напитков", – пояснил он.
Сколько воды нужно на самом деле
Исследование показало, что потребность в воде значительно варьируется и зависит от:
- возраста и пола;
- массы тела;
- физической активности;
- климата.
В среднем люди потребляют от 1 до 6 литров воды в день, а в отдельных случаях – до 10 литров. Наибольшую потребность имеют молодые и физически активные мужчины.
Эксперты отмечают: значительную часть жидкости организм получает из пищи – в частности, из фруктов, овощей и других продуктов с высоким содержанием воды. Именно это долгое время игнорировалось в популярных рекомендациях.
Вместо строгого подсчета "стаканов" ученые советуют ориентироваться на естественные сигналы организма:
- ощущение жажды;
- уровень энергии;
- цвет мочи.
