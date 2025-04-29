Скорость ходьбы может оказывать значительное влияние на здоровье.

Быстрая ходьба наиболее полезна для здоровья сердца. В частности, длительная ходьба со скоростью около 6,5 км в час и выше может снизить риск нарушений сердечного ритма почти в два раза.

Такие заболевания сердца, как фибрилляция предсердий, тахикардия или брадикардия, могут быть предотвращены всего лишь бодрой ходьбой. Разберемся, какой должен быть темп при ходьбе. При этом ранее мы писали, сколько шагов в день нужно ходить.

В каком темпе полезно ходить – мнение ученых

Издание Express пишет, что ученые в ходе исследования выяснили, какой должен быть темп при ходьбе для здоровья сердца.

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К медленному темпу относили темп менее 4,8 км в час, к среднему - от 4,8 до 6,5 км в час, а к бодрому - больше 6,5 км в час.

В ходе исследования были проанализированы данные более 80 000 человек из Великобритании, у которых регистрировались скорость и продолжительность ходьбы, и было установлено, что наиболее полезным для здоровья сердца является темп от 6,5 км в час или быстрее. Такой темп может снизить риск нарушений сердечного ритма на 43% по сравнению с медленной ходьбой. Продолжительность такой ходьбы также связана с дополнительным снижением риска заболеваний сердца на 27%.

"Быстрая ходьба снижала риск ожирения и воспаления, что, в свою очередь, снижало риск аритмии. Этот вывод биологически правдоподобен, поскольку совокупные эпидемиологические исследования показали, что темп ходьбы обратно связан с метаболическими факторами, такими как ожирение, уровень глюкозы натощак, диабет и высокое кровяное давление, которые, в свою очередь, связаны с риском аритмий", - объяснили авторы исследования.

Быстрая ходьба для сжигания жира

Ходьба эффективна при похудении, но результат будет небыстрым. В то же время важными факторами будут темп ходьбы и продолжительность. Так, 30 минут ходьбы в быстром темпе помогает сжечь примерно 200 калорий, что помогает похудеть.

При этом многие спорят, полезна ли ходьба по утрам на голодный желудок? Если такие нагрузки не приносят дискомфорт, то 20-минутная прогулка перед завтраком может дать неплохой результат. Если есть возможность, то без вреда для здоровья можно гулять с утра до часа.

Сколько шагов нужно проходить в день

С темпом ходьбы и временем прогулки разобрались, но сколько шагов в день надо делать, ведь у каждого шаги разные. Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослому здоровому человеку нахаживать ежедневно от 6 тысяч до 8 тысяч шагов. Для людей, страдающих от хронических заболеваний, этот показатель снижен до 3500-5500 шагов.

Ранее УНИАН писал, какое лучшее время для тренировок.

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