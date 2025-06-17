Эффективные процедуры для одних женщин могут быть бесполезными для других.

Выглядеть молодо хочет каждая женщина независимо от возраста, именно поэтому многие прибегают к помощи косметологов. Хороший уход - это не только чистки, маски и косметика, но и некоторые процедуры, в частности, инъекционные. Подбирать их нужно по типу старения, врач-косметолог Анна Тарасенко в комментарии УНИАН объяснила, как определить тип старения самостоятельно и что может предложить специалист.

Как понять свой тип старения - смотрим в зеркало

Косметолог объяснил, что существуют пять типов старения - деформационный, мышечный, уставший, мелкоморщинистый и азиатский тип старения. Для того чтобы определить, к какому типу можно отнести именно вашу кожу, понаблюдайте за собой и внимательно посмотрите в зеркало.

Деформационный тип старения

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По словам Анны Тарасенко, у человека с деформационным типом старения с возрастом жировые пакеты, которые есть под кожей лица, опускаются вниз под действием гравитации. Также проседает связка (скуловая, нижнечелюстная). Кроме того, с возрастом стареет кость. Деформационный тип старения проявляется так - лицо становится немного осунутым вниз.

Мышечный тип старения

Мышечный тип старения больше присущ азиатским типам лица, а не славянским. При таком типе старении у людей на лице мышцы становятся более рельефными, они находятся в сильном тонусе. Эксперт отмечает, что люди с таким типом старения долго не обращаются к косметологам, к примеру, чтобы получить эффект лифтинга, потому что их все устраивает. "Это очень красивый тип старения" - считает Тарасенко.

Усталый тип старения

Усталый тип старения на самом деле очень похож на деформационный. Но самое первое, отмечает косметолог, с чем обращаются пациенты именно с усталым типом, - это вид зоны вокруг глаз. У них там очень тонкая кожа, и из-за этого круговая мышца глаз просвечивается. Таких пациентов именно это больше всего беспокоит. У людей с таким типом старения также немного есть деформация лица, отечность в области глаз.

Мелкосморщинистый тип старения

Анна Тарасенко говорит, что пациенты с мелкоморщинистым типом старения могут долго не ходить к косметологу, поскольку долго не будут видеть каких-то гравитационных изменений (осушенности лица вниз). Но у них в возрасте около 40 лет лицо станет усыпанным мелкими морщинками - очень тоненькими, как паутинка.

Азиатский тип старения

Пятый, азиатский тип, по наблюдениям эксперта, больше всего не присущ украинкам. У пациентов с таким типом старения очень качественная, плотная кожа лица, на нем нет сильных гравитационных изменений. Чаще всего пациенты с этим типом старения обращаются с проблемами с зоной вокруг глаз - отечностью.

Как влиять на мелкосорщинистый тип старения - что делать

По словам Анны Тарасенко, пациентам, у которых мелкоморщинистый тип старения, показаны разные виды инъекционных процедур, им пойдёт на пользу гиалуроновая кислота - можно вводить различные биоревитализанты, биорепаранты, полинуклеотиды.

Еще людям с таким типом старения подходит ботулинотерапия в технике Full Face - по мнению косметолога, чем раньше они ее сделают, тем будет лучше:

"То есть, как только пациент замечает свою мимическую активность, морщины, то нужно делать ботулинотерапию именно в такой технике".

Анна Тарасенко говорит, что это стоит сделать, чтобы предотвратить углубление морщин, потому что кожа тонкая, и, если морщины станут глубокими, то потом их будет сложно убрать.

Также мелкие морщины можно заполнять мягкими филлерами на основе гиалуроновой кислоты в технике бланшинг. Еще людям с мелкоморщинистым типом старения хорошо помогает полимолочная кислота. Она будет очень хорошо уплотнять кожу и предотвращать ее истончение.

Чтобы не навредить, не стоит делать процедуры, которые способствуют истончению кожи. Нельзя делать различные шлифовки, к примеру, лазерные, без сильной необходимости, тем более курсом. Также противопоказан микроигольчатый RF-лифтинг на глубоких слоях кожи.

Что делать, если у вас деформационный тип старения - процедуры

Опыт эксперта подсказывает, что именно пациенты с таким типом старения всегда хотят получить яркий эффект лифтинга. Таким пациентам показаны аппаратные процедуры:

Микроигольчатый RF-лифтинг. За счет прогрева тканей мы сможем компактизировать жировые пакеты, получить классный рельеф кожи и эффект лифтинга.

SMAS-лифтинг. Благодаря ультразвуку происходит прогрев жировых пакетов, они компактизируются и удается получить эффект лифтинга.

Анна Тарасенко уверена, что при таком типе старения нельзя вводить в лицо гиалуроновые филлеры, потому что они будут как раз наводнять кожу, давать отек на лице. Таким пациентам вообще противопоказано введение филлеров на основе гиалуроновой кислоты.

Что омолаживает кожу, у которой усталый тип старения - как бороться

Косметолог советует пациентам работать над качеством кожи: например, с помощью таких препаратов как полинуклеотиды, препаратов на основе полимолочной кислоты, можно добавлять аппаратные процедуры, в том числе микроигольчатый RF-лифтинг. При этом, эксперт считает, что не надо вводить филлеры на основе гиалуроновой кислоты, поскольку это лишь добавит лицу отечности.

Какие процедуры делать, если у вас мышечный тип старения

Людям с мышечным типом старения надо сначала профилактировать выражение мышц на лице - об этом говорит эксперт. В этом могут помочь сделать миофасциальные массажи. Во время таких массажей каждая мышца прорабатывается для того, чтобы ее расслабить. Еще, кроме массажей, можно делать ботулинотерапию в технике Full Face. Нужно проработать все мышцы, которые находятся в гипертонусе, чтобы перевести их в состояние нормального тонуса. Благодаря этому можно предотвратить прогрессирование мышечного типа старения.

Анна Тарасенко уверяет, что больше всего навредить людям с таким типом старения может самолечение фейсбилдингом. Псевдоэксперты говорят, что мышцы лица можно "накачать", а на самом деле это очень большое заблуждение. К сожалению, мышцы на лице нельзя накачать как на остальном теле. На лице находятся мимические мышцы, и их нельзя "накачать", а можно лишь привести в гипертонус. Эти мышцы имеют одно крепление костное, а другое - к коже. Поэтому мы не можем "накачать" такие мышцы. Грубо говоря, мы можем только "подергать" за кожу и за кость.

Мимические мышцы в состоянии гипертонуса будут только ухудшать состояние кожи - отмечает косметолог. Постоянное "качание" таких мышц еще и провоцирует более быстрое старение кости, потому что постоянно напрягается само место крепления, оно углубляется, и кость стареет. В целом всем людям противопоказано заниматься фейсбилдингом, но больше всего именно тем, у кого мышечный тип старения.

Омолаживающие процедуры для тех, у кого азиатский тип старения - что выбрать

Азиатский тип старения хоть и не присущ украинкам, но женщины других национальностей тоже хотят быть всегда красивыми. Поэтому косметолог рекомендует аппаратные процедуры, чтобы улучшить состояние кожи:

Микроигольчатый RF-лифтинг.

Лазерная шлифовка в зоне вокруг глаз для того, чтобы компактизировать отечность.

Анна Тарасенко не рекомендует пациентам с азиатским типом старения использовать в зоне вокруг глаз препараты на основе гиалуроновой кислоты, чтобы не спровоцировать еще большую отечность.

справка Анна Тарасенко Врач-косметолог Училась в Харьковском национальном медицинском университете. Проходила интернатуру по дерматовенерологии в киевской медицинской академии. Занимается косметологией около 10 лет. Еще в университетские годы работала по профессии в Харькове, а затем - в одной из столичных клиник. После полномасштабного вторжения РФ работала в косметологической клинике в Варшаве, а сейчас ведет частную практику в Испании.

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