В чем польза и вред щавеля, и когда от этой зелени лучше отказаться - читайте на УНИАН.

К середине июля на огородах и на рынках появляются первые пучки свежего щавеля. Многие украинцы летом обязательно готовят блюда из щавеля, к примеру, суп из щавеля. Однако несмотря на огромную пользу этой зелени, есть её слишком часто не стоит. Диетологи считают, что есть щавель стоит не больше двух раз в неделю, и лучше сочетать его с молочными продуктами.

Чем полезен щавель

Листья щавеля невероятны богаты витаминами А, В2, В6 и С, магнием, железом, калием и клетчаткой. Большое количество пищевых волокон в составе щавеля полезно для пищеварения, а также снижает уровень холестерина и помогает бороться с бактериями. Из-за высокого содержания калия продукт полезен гипертоникам и может немного понизить давление.

Щавель полезен всем людям, которые хотят похудеть. Он содержит всего 22 ккал на 100 г и считается очень диетическим продуктом. Зелень полезна для кожи. Антиоксиданты в составе щавеля полезны для сердца и сосудов, снижают риск возникновения инсультов и сердечных приступов. Фолиевая кислота в составе продукта очень полезна для женщин, особенно беременных.

Чем вреден щавель

Высокое содержание щавелевой кислоты в листья может навредить почкам. При язвенном колите и других болезнях почек щавель может усугубить болезнь. Однако для ощутимого вреда нужно за день съесть огромную дозу щавеля - 8 кг. При употреблении в разумных количествах зелень вряд ли кому-то навредит.

Кому нельзя есть щавель - противопоказания

Нельзя есть щавель при гастрите, язве и колитах, а также людям с частой изжогой, поскольку в листьях содержится много кислоты.

При подагре и высоком уровне мочевой кислоты в крови от продукта лучше отказаться.

Камни в почках и другие болезни почек являются строгим противопоказанием к употреблению этой зелени.

Нельзя давать щавель детям до 5 лет.

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