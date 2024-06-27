Семена богаты антиоксидантами, которые помогут замедлить процес старения.

Возможно, вы слышали о семенах чиа и знаете, что они питательны, но если вы еще не включили их в рацион, то упускаете преимущества этой главной пищевой звезды.

Профессионалы в области питания знают о пользе семян чиа для здоровья и решили поделиться ими, пишет Fox News.

5 преимуществ семян чиа

1. Содержат питательные вещества

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Одна унция (28 граммов) содержит: клетчатка: 11 грамм; белок: 4 грамма; жирные кислоты омега-3: 5 грамм.

Кальций, марганец, магний и фосфор, которые поддерживают общее состояние здоровья, способствуют укреплению костей, мышечной функции и здоровью сердца.

2. Богаты антиоксидантами

Они содержат мощные антиоксиданты, такие как хлорогеновая кислота, кофейная кислота, мирицетин, кверцетин и кемпферол. Эти соединения помогают защитить клетки и замедляют старение.

"Антиоксиданты имеют решающее значение для борьбы со свободными радикалами в организме, которые могут вызвать окислительный стресс и способствовать развитию хронических заболеваний", - рассказала диетолог и эксперт по продуктам питания Сара Хеклер.

3. Поддерживают здоровье пищеварительной системы

Высокое содержание клетчатки в семенах чиа способствует здоровью пищеварительной системы, способствуя нормальной работе кишечника, и предотвращая запоры.

"Растворимая клетчатка в семенах чиа также действует как пребиотик, поддерживая рост полезных кишечных бактерий", - добавила Хеклер.

4. Могут помочь контролировать вес

Хеклер сказала, что благодаря высокому содержанию клетчатки и белка семена чиа могут помочь в контроле веса, вызывая чувство сытости и снижая общее потребление калорий.

"Они впитывают жидкость, расширяясь в желудке, что может помочь обуздать аппетит и сократить количество перекусов между приемами пищи", - отметила она.

5. Универсальны и просты в использовании

Семена чиа можно добавлять во многие блюда, помимо йогурта и каш.

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Семена чиа содержат в себе питательные вещества, они богаты клетчаткой, белком, омега-3 жирными кислотами и антиоксидантами. Если их добавлять в блюда, то это будет прекрасным дополнением к сбалансированной диете.

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