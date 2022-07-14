Польза селедки - одна из многих причин чаще есть эту вкусную рыбу.

Казацкая рыба селедка - это королева всех рыб в Украине. Украинцы очень любят и уважают эту рыбу, без соленой селедки и салата "шуба" не обходится ни один праздник. УНИАН расскажет, чем полезна сельдь, кому она может навредить, и как её можно вкусно приготовить.

Польза селедки для здоровья

Сельдь - достаточно жирная рыба, но также богатая белком, насыщенными кислотами, витаминами группы В, а также железом, фтором, калием и фосфором. Сельдь богата витамином D, который полезен для костей и почек.

Жирные кислоты в составе селедки незаменимы в профилактике болезней мозга, сердца и сосудов. Они активизируют мыслительный процесс и улучшают работу мозга, поэтому селедку полезно есть перед учебой. Омега-3 жиры очень полезны для беременных женщин.

Селедка богата полезным рыбьим жиром, который снижает уровень холестерина в крови. Также селедочный жир снижению риска возникновения диабета второго типа. Антиоксиданты в составе сельди полезны для иммунитета.

Вред селедки

Вареная или запеченная селедка вряд ли принесет вред, а вот соленой рыбой злоупотреблять не стоит. Соль может вызывать отеки и задерживать жидкость, из-за чего повышается давление, повышается нагрузка на сердце. Соленую селедку не рекомендуется есть людям с гипертонией и болезнями почек.

Селедку нельзя есть кормящим женщинам, поскольку она является сильным аллергеном и может навредить ребенку. Кроме того, соленая рыба может влиять на вкус грудного молока.

Как вкусно приготовить селедку

Запечь

Запеченная в духовке селедка очень нежная на вкус и менее калорийная. Перед запеканием рыбу потрошат и солят, а также смазывают сверху и изнутри специями. Рыбу выкладывают сверху на нарезанные овощи или дольки лимона. Запекают в фольге 40 минут при 180º.

Пожарить

Свежую селедку рекомендуем пожарить - получается очень нежный деликатес. Жарится селедка очень быстро. Если хотите приготовить её с овощами, то добавляйте в сковороду рыбу в конце, когда овощи почти готовы. Перед жаркой кусочки сельди можно обмакнуть в яичном кляре.

Измельчить

Из сельди можно приготовить вкусный форшмак - закуску из измельченной рыбы, которую мажут на хлеб. Селедочный форшмак - очень популярное блюдо в Одессе, сытное и с легкой кислинкой. Для приготовления закуски вам понадобятся:

филе соленой селедки - 100 г;

кислое яблоко - 50 г;

молоко - 40 г;

лук - 20 г;

белый хлеб - 20 г;

яйца - 2 шт.;

зеленый лук - 3 пера.

Яйца отварите вкрутую и отделите белок. Желток вам не нужен. Из хлеба выберите мякоть и замочите в молоке. Из селёдочного филе выберите все косточки. Все ингредиенты пропустите через мясорубку 2-3 раза, пока форшмак не станет однородным. Посолите и поперчите по вкусу.

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