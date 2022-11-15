В "Немецкой глазной клинике" пациентам предлагают программу "Живое зрение".

Это просто чудо-хрусталики, практически полностью состоит из "воды", и только такие, от самых известных производителей мы применяем в своей работе. Рассказывает главный врач "Немецкой глазной клиники" Ксения Грошева.

Исчезла яркость цветов?

Все краски мира как будто потускнели и потерялись в тумане? Это признаки заболевания, вызывающего слепоту у людей в развитых странах-катаракта,

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Утро начинается не с кофе, а с поиска очков на прикроватной тумбочке?

Появились очки для чтения, уже устали их менять и бесконечно искать по дому или в сумочке?

У нас в Немецкой глазной клинике мы имеем возможность предложить нашим пациентам программу "Живое зрение".

По специальной цене Вы можете вернуть молодость Вашим глазам и имплантировать самый современный мультифокальный хрусталик – трехфокусный хрусталик, старейшего производителя искусственных хрусталиков в мире. Компании, которая и изобрела хрусталик впервые в мире.

И сейчас имеет возможность предложить пациентам, нуждающимся в оперативном лечении катаракты-объективно чудо с моей точки зрения.

Самый современный хрусталик-который полностью биосовместим с человеческим глазом-имеет гарантию сто лет и позволяет после операции отлично видеть вблизи и вдаль, вдеть нитку в угольное ушко и далеко увидеть номер приближающегося автомобили и любимые лица родных четко и реально, вернуть вторую молодость глаз.

Какие преимущества мультифокального трехфокусного хрусталика?

Хрусталик имеет запатентованную дифракционно-ступенчатую технологию, которая обеспечивает реалистичность изображения и отличное зрение на всех расстояниях: вдаль, вблизи при работе с документами и чтении книг, а также на среднем расстоянии при работе с компьютером или ноутбуком.

Очень важно, что хрусталик находится в специальном контейнере – пред загруженном картридже, который исключает любой контакт хрусталика с окружающей средой и обеспечивает его абсолютную стерильность при имплантации в глаз.

Материал хрусталика имеет исключительную биосовместимость с тканями глаза, обладает абсолютной прозрачностью и высочайшего качества цветопередачей.

Трехфокусный искусственный хрусталик – это линза с безупречной репутацией, стандарт современной хирургии катаракты.

Выбирая этот хрусталик для своей операции по поводу катаракты, Вы получаете мировой уровень хирургии, опытнейших высококлассных специалистов, самое современное и технологичное оборудование, комфорт пребывания в клинике. Операция по замене хрусталика проводится амбулаторно, совершенно безболезненная, быстрая, с восстановлением зрения в первые часы после операции.

Подарите Вашим глазам лучшее! Тем более что ограниченное количество операций, путём длительных переговоров с компанией удалось в отличие от ЕС получить по специальной цене, почти в два раза дешевле эта операция стоит в Киеве чем в Варшаве, конечно это не навсегда, но такая возможность сейчас есть

Эта фантастичная линза нового поколения уже в Киеве и доступна для наших пациентов. Я горжусь, что могу предложить нашим пациентам самое лучшее

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