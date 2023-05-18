Если у вас есть возможность покупать качественную живую рыбу - отдавайте предпочтение именно такому продукту.

Если вы хотите оставаться в хорошей форме и уберечь свое тело от серьезных проблем, то просто обязаны знать, какая рыба опасна для здоровья, поскольку этот продукт должен быть включен в ваш рацион минимум два раза в неделю (одна порция - 140 граммов). Чтобы получить пользу от рыбы, ее стоит есть два-четыре раза в неделю, но не чаще.

Очень важно то, какую именно рыбу вы едите. Полезной считается и речная, и морская рыба, но и та и другая имеют свои серьезные минусы, которые обязательно необходимо учитывать.

УНИАН ранее писал, что будет, если отказаться от мяса.

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Какая "самая грязная" рыба - минусы речной и морской

Очень важна сама среда обитания рыбы, но за этим покупатель не всегда может проследить. Чтобы обезопасить себя, стоит покупать рыбу только в проверенных местах, например, в специализированных сетевых магазинах или в маркетах.

Самая большая опасность речной рыбы заключается в том, что она может быть заражена паразитами. Если вы очень боитесь "подцепить" глисты - стоит покупать свежезамороженную рыбу, при этом заморозка должна быть промышленной - глубокой.

Также меньше вероятность того, что паразитами заражена рыба, выращенная человеком. Обычно за такой рыбой пристально следят, в частности, контролируется наличие в воде паразитов.

В морской рыбе таится другая опасность. Крупная морская рыба содержит много ртути, поэтому ее нельзя потреблять маленьким детям и беременным женщинам. Стоит отметить, что из-за ртути человеку грозят проблемы с концентрацией внимания и памятью, могут развиваться тревожные расстройства и даже депрессия.

Какую рыбу нельзя есть вообще

Больше всего ртути содержится в макрели и тунце, именно поэтому медики советуют вообще отказаться от поедания этих морских обитателей. Чтобы уберечь себя от пагубного влияния опасного металла, лучше несколько раз в неделю есть другую морскую рыбу, которая считается безопасной.

Какую рыбу лучше есть украинцам

Самую большую пользу вы получите от той качественной рыбы, которую купите живой. На втором месте - охлажденный продукт.

Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение:

Речной и морской форели - эта рыба является отличным источником белка и полезных микроэлементов. В ней содержатся фосфор, натрий, железо, цинк, селен, магний, калий, а также целый ряд витаминов, в том числе группы В.

- эта рыба является отличным источником белка и полезных микроэлементов. В ней содержатся фосфор, натрий, железо, цинк, селен, магний, калий, а также целый ряд витаминов, в том числе группы В. Карп - также отличная рыба для потребления, в ней есть, в частности, хром, фосфор, цинк, йод, витамины В12 и РР. На всякий случай перед употреблением проверяйте эту рыбу на наличие паразитов - обычно их можно заметить в кишках.

- также отличная рыба для потребления, в ней есть, в частности, хром, фосфор, цинк, йод, витамины В12 и РР. На всякий случай перед употреблением проверяйте эту рыбу на наличие паразитов - обычно их можно заметить в кишках. Если у вас нет аллергии, то стоит включить в рацион дорадо . В этой рыбе содержится много йода, а также есть фосфор, кальций, магний, железо, бром, фтор, бор и литий. Если регулярно потреблять эту рыбу, то, как утверждают эксперты, вам не страшны болезни щитовидки.

Еще можно включить в рацион сибас. Благодаря сибасу вы насытите организм большим количеством йода, фосфора, кальция и калия, витаминами D, К, Е, A и группу В. Полезности, которые содержатся в этой рыбе, организм усваивает легко, поэтому она особенно нужна в рационе детей и пожилых людей.

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