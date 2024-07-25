Руководство Гослекслужбы разрушает систему контроля качества лекарств

Руководство Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками создало схему, которая угрожает государственным интересам и здоровью украинцев.

Председатель Гослекслужбы Роман Исаенко вместе со своим заместителем Владимиром Короленко активно вытесняет лабораторию Института им. Марзеева с рынка контроля качества лекарств и лекарственных средств. Об этом идет речь в журналистском расследовании Lenta.ua.

Еще в 2014-м трое друзей Роман Исаенко, Владимир Короленко и Максим Володей основали ОО "Киевский клуб". После назначения Исаенко главой Гослекслужбы он дал должность заместителя своему знакомому, а Владимиру Короленко помог стать директором Государственного предприятия "Украинский фармацевтический институт качества", которое относится к сфере управления Гослекслужбы.

Вся деятельность правительственного органа управления, которым является Гослекслужба, подчинена частным корыстным интересам вышеупомянутой троицы.

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Заведующая лабораторией Института им. Марзеева Наталья Останина заявила, что лаборатория работает на рынке по контролю качества лекарств более 27 лет, аккредитована по международным стандартам ИСО, в частности в ВОЗ, ведет научную деятельность, оснащена современным оборудованием, а также имеет в своей структуре виварий, что позволяет гарантировать проведение точных исследований в соответствии с международными стандартами.

Лаборатория, которая входит в структуру государственного учреждения НАМН Украины, в которой работают более 40 человек, получает финансирование только на 15 сотрудников, остальные финансируются по хоздоговорам. Также в последнее время она не получала заказов на проведение таких исследований.

В то же время, по словам Останиной, в августе прошлого года на рынке появилась совершенно новая лаборатория, которая получила полномочия буквально через две недели с момента появления.

Стоит отметить, что "прикрывает" преступные действия и бездействие председателя Гослекслужбы Романа Исаенко его близкий друг - сотрудник Службы безопасности Украины Валентин Оврамец, который представляется советником Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по вопросам здравоохранения, а на самом деле является советником министра Кабинета министров Олега Немчинова. При содействии указанного лица все заявления и проверки относительно действий или бездействия председателя Гослекслужбы не имеют дальнейшей реализации.

Заведующая государственной лаборатории отметила, что ситуация, которая сложилась на рынке услуг лабораторного контроля качества лекарственных средств, может привести к исчезновению с рынка ряда препаратов.

Аудит Минздрава Украины выявил возможный конфликт интересов в связи с наличием частного интереса сотрудницы Гослекслужбы Вережниковой О.И., связанного с работой ее мужа в должности заведующего частной лаборатории ООО "Добробут Ликилаб".

Кроме того, в отчете о результатах аудита эффективности планирования и результативности контроля за полнотой начисления и своевременностью поступлений налога на добавленную стоимость по операциям по поставке на таможенной территории Украины и ввоза на таможенную территорию Украины лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденного решением Счетной палаты Украины от 19.12.2023 № 30-2, было указано о неэффективности деятельности Гослекслужбы в выполнении возложенных на нее задач (отчет доступен по ссылке: Отчет РП от 19.12.23 №30-2 (rp.gov.ua).

Такая деятельность Гослекслужбы по проведению визуального контроля и критериев выявления несоответствий, которые в дальнейшем требуют лабораторного контроля ввозимых лекарственных средств, является неэффективной и приводит к задержкам с доступом пациентов к лекарственным средствам. Процент запретов по результатам таких лабораторных проверок является несравненно малым и по факту является просто имитацией государственного контроля качества, что приводит к многомесячным задержкам, увеличению бюрократии, логистических, временных и финансовых затрат.