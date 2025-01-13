Мужчине провели повторную трансплантацию сердца.

В Институте сердца Министерства здравоохранения Украины состоялась уникальная операция - 30-летнему мужчине провели ретрансплантацию сердца. Об этом сообщается на странице медучреждения в Facebook.

"30-летнему Петру провели первую в Украине ретрансплантацию сердца. Это его третье сердце. Семь лет назад первая трансплантация была проведена в Минске, но со временем сердце начало отказывать", - говорится в сообщении.

Операцию успешно провела команда врачей Института сердца. Сейчас состояние пациента удовлетворительное.

Также в медучреждении поблагодарили семью донора, отметив, что еще один человек получил шанс на полноценную жизнь.

Трансплантация в Украине - последние новости

В прошлом году в Одесской области 13-летний подросток дал второй шанс на жизнь пяти людям. Его родители согласились на донорство после констатации смерти мозга у ребенка.

Известно, что в ноябре мальчика госпитализировали с острым нарушением мозгового кровообращения. Через несколько дней медики диагностировали смерть мозга. После сложного решения его родители согласились на донорство.

Долгожданную трансплантацию провели пятерым реципиентам: легкие пересадили 35-летней матери пятерых детей из Николаевской области; сердце получил 8-летний мальчик из Днепропетровской области; почки - 9-летний мальчик из Львова и 6-летний ребенок из Винницкой области; печень - 17-летняя девушка из Киева.

Операции были проведены специалистами Института сердца, "Охматдета", Киевского центра нефрологии и Западноукраинского специализированного центра во Львове.

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