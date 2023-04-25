На сегодняшний день в Украине нет ни одного специализированного центра реабилитации незрячих.

Украинским военным, которые в результате ранений на войне потеряли зрение, устраивают специальные реабилитационные лагеря, где учат жить по-новому. Занятия, в частности, проходили в городе Ривне, говорится в сюжете ТСН.

Тренеры в этих лагерях – бывшие военные, также незрячие или с нарушениями зрения. Они учат других военных ориентироваться на местности с помощью палок, по-новому читать, писать, пользоваться гаджетами, готовить еду и тому подобное.

"На сегодняшний день в Украине нет ни одного центра реабилитации незрячих. После ранения незрячих ребят отправляют на реабилитацию в общие реабилитационные центры", – объясняет Олеся Перепечко, исполнительный директор общественного союза, организующего занятия для военных из разных уголков страны.

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Помимо занятий для самих военных, проводят также тренинги для их близких. Родным военных объясняют, как правильно им помогать и не мешать быть самостоятельными.

Реабилитация военных, потерявших зрение - что сообщалось

Украинские бойцы, потерявшие зрение во время войны, начатой Россией в 2014 году, в частности, участвуют в экспериментальных программах лечения.

К примеру, военный сапер Владислав Ещенко участвует в изучении технологии "цифрового" или "искусственного" зрения в Испании.

Технология предполагает вживление в мозг специального чипа. Незрячий носит очки с камерой, которая передает изображение на приемник, который с помощью искусственного интеллекта обрабатывает информацию и передает на чип, стоящий в зрительной коре головного мозга. Хотя эта технология не позволяет вернуть утраченное зрение полностью, она уже позволяет пациентам видеть линии, различать буквы, ориентироваться на местности, не сталкиваясь с предметами вокруг.

Такой чип пригоден для использования на срок до шести месяцев. На разработку нового чипа, который можно будет использовать постоянно, может потребоваться до 3-х лет. Украинские военные и волонтеры стремятся впоследствии выкупить эту технологию и сделать ее доступной в Украине.

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