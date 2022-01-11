Общество навязывает нам множество стереотипов. И тема развода - не исключение. Послушаем мнение эксперта.

"Женщина с прицепом", "разведенка с прицепом" - грубое, но довольно популярное выражение, которое в нашем обществе можно услышать довольно часто.

Хотя, как утверждает психолог Александра Малышева, - это не что иное, как манипуляция массовым сознанием, а никакой не приговор. Сотни тысяч женщин выходят повторно замуж и прекрасно живут в новом браке.

"Многие девушки после расставания отчаиваются, решают, что на них никто больше не посмотрит, и впадают в депрессию. И большую роль в этом играет общество, которое снижает нашу самооценку", - пишет специалист на своей странице в Instagram.

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Что же делать в такой ситуации? По словам эксперта, есть три простых правила, как противостоять манипуляторам:

Отстаивайте свои личные границы

Не позволяйте чужому мнению влиять на вашу жизнь.

"Кому ты нужна, разведенка с прицепом! Мужчинам свои-то дети не нужны, а чужие тем более". Таким комментаторам можно пожелать, свернуть своё мнение в трубочку и засунут по дальше. Вы поставите точку в этой дискуссии, лишив собеседника возможности высказываться о вас в подобном ключе", - советует психолог.

Работайте над своей самооценкой

"Если вы действительно считаете, что из-за ребенка у вас меньше шансов встретить свою любовь, то вам обязательно нужно работать с психологом. Есть сотни примеров, когда статусные, уважаемые мужчины воспитывали детей своей супруги и считали их родными, и отлично к ним относились", - говорит эксперт.

Не поддавайтесь общественному давлению

Критики, хейтеры и те, кто используют выражение "разведенка с прицепом" - это люди, которые не занимаются своей жизнью и испытывают потребность обидеть кого-то. Общаясь с провокаторами, не показывайте своих эмоций, не дискутируйте и не доказывайте свою точку зрения. И ни в коем случае не принимайте чужие слова на свой счет.

"Высокая самооценка - это то, что позволит каждой выйти замуж и быть счастливой. Построить отношения своей мечты и расти в этом союзе. Ведь дети - одно из женских преимуществ и самая большая, человеческая радость!" - отмечает психолог.

Ранее, как УНИАН писал, ученые выяснили, что развод очень плохо отражается на мужском здоровье.

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