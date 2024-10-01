Особенно нуждаются в защите люди, страдающие хроническими заболеваниями дыхательных путей, подчеркнула Витковская.

В Украину зашли ветровые потоки с Каспийской низменности, где продолжается пылевая буря и высокое запыление воздуха. Чтобы узнать, насколько вредно дышать пылью, которая, по прогнозам Укргидрометцентра, еще волнами будет накрывать разные регионы нашей страны, УНИАН пообщался с семейным врачом КНП ЦПМСД 2 Оболонского района Киева Марией Витковской. В частности, врач рассказала, сколько времени можно безопасно находиться на улице, как защитить себя на открытом воздухе, что стоит делать дома и чем грозит попадание пыли в дыхательные пути.

Скажите, кто в зоне риска? И как от пыли защищаться?

Особенно нуждаются в защите люди, страдающие хроническими заболеваниями дыхательных путей. И аллергики в том числе. Для них эта тема будет чувствительной, потому что у них дыхательные пути и слизистые оболочки сильно реагируют на пыль и любое загрязнение воздуха. Как защищаться? Прежде всего надо ограничивать время пребывания на улице и обязательно надевать маску, хотя бы обычную, одноразовую. Она, конечно, не от всего защитит, но от особо крупных частиц пыли она убережет, и желательно ее чаще менять. Плюс можно надевать респираторы – это более эффективные девайсы в плане защиты. Для того, чтобы не было интоксикации, надо пить достаточно жидкости.

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А что посоветуете делать дома? Открывать окна можно?

Надо стараться не проветривать помещение, или делать это недолго, потому что кислород должен попадать в квартиру. Но если есть возможность, то ограничивать до максимума это время. Влажная уборка в квартире должна осуществляться обязательно. Сейчас достаточно популярны домашние девайсы, например, очистители воздуха. Они достаточно эффективны, потому что могут захватывать и вирусы, не говоря о самой пыли. То есть, они актуальны и тогда, когда вокруг дым, который, в частности, недавно был от торфяных пожаров, и когда, как сейчас, к нам добирается пыль от бури. Таким образом очистители – это очень эффективная защита.

Итак, нужны маска, респиратор, влажная уборка. И обязательно увлажнение дыхательных путей. Промывание стоит делать физиологическими солевыми растворами, чтобы пыль меньше налипала на слизистых оболочках и смывалась с них.

Когда стоит обращаться к врачу?

Если становится человеку плохо, например, он чувствует достаточно выраженную одышку, или у него начинается выраженная головная боль – это может быть признаком интоксикации. Тогда стоит обратиться к врачу. Но если есть ощущение першения в горле, или в носу какое-то ощущение неприятное, то от этого можно самостоятельно избавиться и со временем это проходит. Опять же, нужно промывание, употребление жидкости. Но если это не проходит, человек чувствует одышку или у него отекают слизистые оболочки, потому что дополнительно появилась какая-то аллергическая реакция и это перебивает носовое дыхание, то лучше обратиться к врачу.

Куда максимум может добраться эта пыль в организме человека? Может ли она попасть в легкие?

Да. Но все зависит от того, какая это пыль, зависит от размера частиц. Есть совсем мелкие, которые могут проникать достаточно глубоко, вплоть до легких. А есть более крупные частицы – такие будут оседать на верхних дыхательных путях: носоглотке, трахее, бронхах. А до легких такое обычно не доходит. Оно откашливается вместе с мокротой.

У нас же есть эпителий, который выстилает дыхательные пути, слизистые оболочки, и он состоит из таких ресничек. Эти реснички механически ту пыль, которая попадает на слизистые оболочки, выталкивают обратно, в противоположном к вдоху направлении. Для того, чтобы этот процесс был более эффективным, нужно увлажнение. Потому что если слизистая пересушена, а это бывает часто, когда люди недопивают жидкости, в том числе, при обезвоживании, тогда этот реснитчатый эпителий работает не так эффективно. Потому что очищение происходит не только за счет смывания, а еще и за счет увлажнения слизистых оболочек. Поэтому надо употреблять жидкость. Относительно интоксикации: когда мы пьем мало воды, то все продукты метаболизма больше концентрируются в крови и это способствует отравлению. А когда мы употребляем воду, это все должно выводиться через почки.

В общем, если человек здоров и он придерживается рекомендаций, то ему не стоит переживать. Просто ограничивать максимально период нахождения на открытом воздухе.

А люди, которые имеют хронические заболевания, особенно дыхательных путей, должны достаточно серьезно отнестись к загрязнению воздуха пылью – им лучше остаться дома, проводить влажную уборку. Для них актуален очиститель воздуха. В общем, в наших широтах немножко изменился климат, лето было достаточно сухим, было ветрено. И пылевые бури – не впервые у нас. Поэтому таким людям желательно приобрести очиститель воздуха и, например, включать его на ночь. Потому что аллергики, люди с астмой – будут иметь эту проблему всегда.

Могут ли возникнуть какие-то заболевания от пыли?

Есть профессиональные заболевания, которые связаны именно с накоплением тех или иных веществ в легочной ткани. Они, например, возникают у шахтеров, или работников на производстве асбеста. А пыль за несколько дней не станет причиной каких-то серьезных заболеваний. Но она может ухудшить общее состояние. Со временем это пройдет, дыхательные пути очистятся, однако не от мельчайших частиц пыли. Потому что все, что мы вдыхаем самое мелкое, если оно попадает уже в легочную ткань, в альвеолы, то там и остается, к сожалению. Оно не имеет возможности оттуда куда-то деться. Например, смолы, которые курильщики вдыхают с дымом. Но то, что крупнее, оно выводится со слизью, выводится эпителием, который покрывает слизистую оболочку. Поэтому важно соблюдать все рекомендации и ничего страшного не будет.