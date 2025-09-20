Ко Дню фармацевтического работника Украины фармдистрибьютор БаДМ поделился историями коллег-фармацевтов по образованию, но с разными карьерными траекториями в компании. Это отдельные пути к профессиональной реализации, но общая цель — качественные лекарства и преданность избранному делу.

Преодолеть вызовы и найти себя: история Татьяны Данилюк

2014 год стал переломным для многих граждан Украины. Среди них — Татьяна Данилюк, которая из-за российской агрессии была вынуждена покинуть Донецк и начать новую жизнь в Днепре.

Начав работу в БаДМ с должности ответственного лица за проведение входного контроля качества возвратов, она быстро поняла масштабы компании и важность каждого звена в общем процессе обеспечения качества медикаментов. Профессиональные способности и преданность делу не остались незамеченными — карьерный взлет произошел уже через полгода, когда Татьяне предложили стать уполномоченным лицом по надлежащей практике дистрибуции (GDP). Сейчас Татьяна занимает должность старшего фармацевта сектора менеджмента системы качества.

Видео дня

"Это такая сфера, где нужно быть осведомленным во всем, знать нормативную базу, уметь коммуницировать с производителями и клиентами на проверках и сертификациях, понимать процессы дистрибуции и все складские процессы, которые могут прямо или косвенно повлиять на качество продукции", — делится Татьяна.

Сознательный выбор и постоянное развитие: путь Ольги Рудь

Ольга Рудь, начальник сектора менеджмента системы качества, с раннего возраста чувствовала тягу к медицине, биологии и химии. "Фармацевтическая специальность стала для меня сознательным выбором, основанным на желании постоянно развиваться и помогать людям", — рассказывает Ольга.

Важным источником вдохновения стала динамичность фармацевтической сферы, которая требует постоянного обучения и адаптации к новым стандартам и изменениям.

В БаДМ Ольга нашла то, что искала — возможность полноценной профессиональной реализации, доверие коллектива и стабильность. Наибольшее удовлетворение ей приносит осознание возможности устойчивого развития и работа в команде единомышленников, которые разделяют общие ценности качества и ответственности.

"Фармацевтическая сфера не стоит на месте, и мне нравится быть в курсе новых изменений в законодательстве и стандартах. Это делает работу интересной и содержательной", — подчеркивает Ольга.

От сборщицы до заведующей: 20-летний путь Екатерины Барабанюк

Екатерина Барабанюк имеет более 20 лет карьерного роста в БаДМ, который начался с должности сборщицы медикаментов в 2004 году. "Когда я решила получить фармацевтическое образование, то знала — хочу, чтобы моя работа приносила пользу, была связана со здоровьем и качеством жизни людей", — вспоминает Екатерина, заведующая аптечным складом в г. Кривой Рог. Именно под ее руководством склад много лет занимает первые места в рейтинге компании.

БаДМ стал общим делом для семьи Барабанюк: ее муж возглавляет региональный транспортный отдел, а дочь начинает путь по примеру матери — сборщицей.

"Это общее доверие к компании, которая за годы стала для нас второй семьей", — объясняет она.

Ценности и перспективы в БаДМ

В БаДМ разделяют общие ценности: ответственность, стремление к качеству, уважение к коллегам и понимание важности своей работы для общества.

"Наши работники демонстрируют высокий уровень профессионализма и преданности фармдистрибуции. Успех компании базируется именно на таких специалистах — людях, которые сочетают глубокие знания, ответственность и стремление к постоянному совершенствованию", — отмечает и.о. генерального директора ООО "БаДМ" Дмитрий Бабенко.

Фармдистрибьютор БаДМ поздравляет всех причастных с профессиональным праздником и желает новых успехов в благородном деле сохранения здоровья нации.