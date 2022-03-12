В первую очередь эксперты советуют в сложные времена добавить лояльности в отношении к себе и близким.

Психотерапевт Анастасия Свердел рассказала, как интенсивность эмоций и градус напряжения влияют на взаимоотношения между людьми в условиях войны.

Об этом говорится в Telegram-канале "Психологическая поддержка".

"Любой выбор во время войны окрашен вопросом жизни и смерти: своей, близких, дома, привычного уклада жизни. И уже все видимо заметили, как это повышает давление в отношении к себе. Очевидно то, как сильно увеличился градус напряжения и интенсивности человеческих эмоций", – пояснила психотерапевт.

Как это влияет на взаимоотношения между людьми?

Когда в мирное время человек осуждает себя или других за ошибки и корит за неидеальность, то в период войны это делается с увеличенной в разы силой. Требования повысились, но мы остались такими же простыми людьми, которые не могут прыгнуть выше своей головы. Это надо иметь в виду и добавить лояльности в отношении к себе и близким.

В мирное время бывает сложно принять то, что в каждый момент человек совершает самый оптимальный из всех возможных выборов. Во время войны ставки увеличиваются, и принять это становится еще труднее. Если обычно условия к себе и претензии к другим высоки, то сейчас они зашкаливают. Все сложные переживания множатся. Тревога становится ужасом, печаль – горем, принятие – увлечением, досада – гневом, интерес – настороженностью. Высокая интенсивность истощает, поэтому нужно еще внимательнее относиться к восстановлению своих ресурсов.

Мы остаемся все такими же людьми со всей своей человечностью, слабостями и силами. Наряду с эмпатией, состраданием и любовью никуда не делась функция злиться, завидовать, конкурировать – и это естественно. Мы все еще не можем быть идеальными или сверхлюдьми, возможности нашего организма все же ограничены и исчерпаемы, но и способность восстанавливаться и компенсировать сохраняется. Помогает, если не применять психологическое насилие к себе и своим близким.

Психотерапевт также напоминает, что каждый делает все, что может в этой ситуации. Украину сохраняет любовь к каждой части и представителю нашего украинского сообщества, в том числе к себе.

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