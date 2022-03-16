В состоянии адаптации надо осознать: мы находимся в новых условиях на неопределенный срок. Надо учиться у них функционировать.

Психологи дали украинцам несколько советов, как помочь себе жить во время войны.

Об этом говорится в Telegram-канала "Психологическая поддержка".

"После волны эмоций, которые мы все пережили, наша психика медленно стабилизируется. Мы думаем о том, что будет дальше, как действовать в новой реальности, привыкаем к неопределенности и все равно строим планы на будущее. Осознаем, что все изменилось и надо жить в соответствии с новыми условиями. Очень важно выйти на фазу адаптации, в которой мы будем действовать рационально, осознанно и более устойчиво", – отмечают психологи.

Как себе в этом помочь:

Снизьте информационные потоки вдвое. Читайте еще раз – вдвое. Доверяйте лишь официальным источникам. Попробуйте один день и увидите разницу.

Читайте еще раз – вдвое. Доверяйте лишь официальным источникам. Попробуйте один день и увидите разницу. Позвоните близким и поделитесь хорошей новостью. Чем-то хорошим, жизненным, хорошим, планами на будущее. Переговоры проводите не более 2 минут! Попросите их тоже рассказать вам что-то хорошее. Таким образом вы будете чувствовать поддержку и увидите, что в этой сложной ситуации есть настоящее настоящее, которое вдохновляет.

Чем-то хорошим, жизненным, хорошим, планами на будущее. Переговоры проводите не более 2 минут! Попросите их тоже рассказать вам что-то хорошее. Таким образом вы будете чувствовать поддержку и увидите, что в этой сложной ситуации есть настоящее настоящее, которое вдохновляет. Помогите другим. Это дает ощущение внутренней силы. Кому-то сейчас хуже, и они нуждаются в вашей помощи. Если волонтерством вам сейчас заниматься трудно – это может быть одна старушка у магазина, охранник дома, или кто-то, кто нуждается в помощи. Маленькие вещи, которые дадут сил другим и особенно – вам самим. Вы можете. Вы помогли. Вы для кого-то изменили день.

Это дает ощущение внутренней силы. Кому-то сейчас хуже, и они нуждаются в вашей помощи. Если волонтерством вам сейчас заниматься трудно – это может быть одна старушка у магазина, охранник дома, или кто-то, кто нуждается в помощи. Маленькие вещи, которые дадут сил другим и особенно – вам самим. Вы можете. Вы помогли. Вы для кого-то изменили день. Поиграйте с детьми. Дети умеют переключаться на приятное. Война – не война – что-то маленькое приятное обязательно позволяйте. Они рисуют – поэтому и вы рисуйте. Они читают книги – и вы читайте. Они играют в куклы – и вы играйте.

Дети умеют переключаться на приятное. Война – не война – что-то маленькое приятное обязательно позволяйте. Они рисуют – поэтому и вы рисуйте. Они читают книги – и вы читайте. Они играют в куклы – и вы играйте. Создавайте дневник жизни. В нем вы запишете все, что вам дал этот день. Свои чувства, свои мысли. Вы найдете свои собственные рецепты спокойствия и станете проводником силы для других. Писать – очень помогает, структурирует и успокаивает. И, главное, – после нашей окончательной победы – мы все опубликуем ДНЕВНИК ЖИЗНИ УКРАИНЫ, где впишем достоинство и славу каждого героя и каждого украинца. Где расскажем миру, как нам было страшно, и как мы каждый день верили в лучшее. И помогали друг другу. Каждый час под обстрелами и бомбежкой, во времена отчаяния, и времена покоя.

"В состоянии адаптации надо осознать: мы находимся в новых условиях на неопределенный срок. Надо учиться у них функционировать", – поясняют эксперты.

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