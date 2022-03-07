Скользкие мысли "Все пропало", "Мы не устоим", "Что со мной будет" хорошо липнут к уставшему сознанию.

Украинцам дали несколько полезных советов по поводу ментального здоровья в условиях войны, а именно - что делать, когда опускаются руки.

Соответствующие рекомендации размещены в Telegram-канале "Психологическая поддержка".

"За последнюю неделю мы пережили столько эмоций, сколько, порой, не выпадает за всю жизнь. Настроения постоянно меняются. Если вы подумали, что все пропало – вам стало страшно. Но потом доблесть воинов подтолкнула к мысли: я ими горжусь, и вы пережили гордость. Потом появилась информация о силах сдерживания, и вы запаниковали: ядерная война. Но потом увидели, как русские дерутся за дельфина в ИКЕА, и мысленно прокричали: боже, какое конченое.

В голове все связано: мысль провоцирует состояние, которое усиливает мысль, которая усугубляет состояние и так далее. Скользкие мысли "Все пропало", "Мы не устоим", "Что со мной будет" хорошо липнут к уставшему сознанию. Вы должны понимать, что сознанию необходимо много энергии, чтобы преодолеть состояние отчаяния", - объясняют психологи.

Также они дают несколько полезных советов, как можно себе помочь психологически:

Не ругайте себя, если вдруг выясните, что силы закончились, а на каждый зрачок подвесили гирю, что на тело навалилась токсическая усталость. Токсическая, потому что: "Как я могу сейчас отдыхать?".

Надо отдыхать. Не вылеживать бока на диване перед телевизором с едой. Но спать и есть – надо. Под горячим душем постоять, если есть возможность – надо. С родными поговорить – надо. Это витаминки. Которые усиливают сознание. За стойкую боевую психику скользким мыслям зацепиться сложнее. Но за ослабленную – запросто.

Разделяйте себя и мнение: не я пропал (-а), а я ДУМАЮ, что я пропал (-а). Когда вы понимаете, что вы думаете, с этим уже можно работать, изменяя образ мышления.

Сон. Если вы когда-то были в отчаянии вечером, но потом засыпали, утром ситуация уже не казалась такой страшной.

Как сообщал УНИАН, ранее кандидат психологических наук (PhD), психиатр и психотерапевт Спартак Суббота подготовил методичку с советами оказания психологической помощи в условиях войны.