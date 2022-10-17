Он советует общаться с бойцами на бытовые темы, избегая подробностей и расспросов о военных действиях.

Психолог 130-го батальона теробороны ВСУ Вячеслав Лукьянчук рассказал, чем обычные люди могут помочь воинам поднять боевой дух и как не надо помогать военным.

В эфире телемарафона он назвал общение с бойцами лучшей помощью для них, их психического состояния.

"Когда вы разговариваете с военным, не надо спрашивать у него, что он делал, как и с кем. Потому что это военная работа. С одной стороны, это может быть стрессовая ситуация для него, а еще больше - для вас", - говорит Лукьянчук.

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Он советует в разговоре с бойцами рассказывать о себе, о знакомых, о детях, о доме, о простых бытовых вещах. Это действует, по словам психолога, ободряюще.

Если вы хотите помочь материально определенному батальону или подразделению, поинтересуйтесь, кто из волонтеров его обеспечивает. У них вы можете уточнить, чего именно не хватает бойцам. И после этого помогаете-то ли деньгами, то ли работами, то ли чем-то другим.

Также психолог призвал не спешить переводить деньги незнакомым якобы на нужды ВСУ, ведь сейчас очень много мошенников.

Какие вопросы нельзя задавать военным

Ранее военный психолог и волонтер Андрей Полтавцев объяснял, что военным нельзя сочувствовать, но следует проявлять уважение и понимание.

Также он перечислил ряд вопросов, которые нельзя задавать участникам боевых действий. Например, "А ты убивал людей?". Также "Ради чего ты идешь туда?".

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