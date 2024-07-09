Осознанный выбор метода протезирования зубов зависит минимум от дюжины факторов, включая финансовые возможности, состояние здоровья и личные предпочтения пациента.

Протезирование зубов является важным аспектом стоматологии, который помогает восстановить функции и эстетику зубного ряда. Какие есть факторы, влияющие на ценообразование протезирования и в частности - имплантации?

Сразу отметим, что окончательный ценник – это индивидуальный фактор, который зависит от особенностей организма, зубов, десен, костной ткани, а также от пожеланий пациента. Узнать о стоимость имплантатов в Украине вы можете детальнее тут, но все равно финальная стоимость будет известна только после посещения кабинета врача в выбранной клинике.

Имплантация – дорого, но удобно и красиво

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Зубные имплантаты считаются самым дорогим методом протезирования зубов. Высокая стоимость объясняется необходимостью проводить фактически хирургическую операцию и внедрять в кость челюсти имплантат. Кроме того, помимо этого имплантация может сопровождаться другими дорогостоящими манипуляциями вроде наращивания кости.

Ценообразование на имплантацию зубов

Вернемся к имплантации. Стоимость зубных имплантатов может варьироваться минимум в несколько раз, даже если мы говорим об установке импланта всего на один зуб.

Во-первых, это материалы имплантатов. Имплантаты из титана стоят дешевле, чем имплантаты из циркония. Также на цену влияет бренд и страна производства имплантов.

Во-вторых, на цену влияет комплексность конкретного случая. Более сложные случаи, требующие дополнительной костной пластики или синус-лифтинга, увеличивают стоимость.

В-третьих, это тип коронки, которая будет установлена на вживленный имплант. Этот фактор особенно влияет на цену, если вы протезируете сразу несколько зубов.

Наконец, учитывайте ценовую политику клиники. Стоимость услуг варьируется в зависимости от того, где вы живете, сколько клиник есть в вашем городе, есть ли между ними конкуренция. В крупных городах цены обычно выше. Чем выше квалификация и опыт врача, тем выше стоимость услуг.

Дополнительные процедуры, увеличивающие стоимость имплантации

Некоторые процедуры могут значительно увеличить стоимость имплантации зубов.

Например, костная пластика, которая необходима при недостаточном объеме кости для установки имплантатов. Также порой требуется синус-лифтинг (при недостаточной высоте кости верхней челюсти).

Оплачиваются и временные коронки, которые устанавливаются на период приживления имплантата, что также увеличивает общую стоимость.

Наконец, перед проведение операции по вживлению импланта стоматолог, скорее всего, проведет лечение других зубов, чтобы полость рта была без инфекций и воспалений.

Добавьте к тратам на импланты и то, что периодически их нужно будет чистить у стоматолога, а также следить за тем, что они все еще надежно зафиксированы, не вызывают воспалений и так далее.

Подведем итоги

Осознанный выбор метода протезирования зубов зависит минимум от дюжины факторов, включая финансовые возможности, состояние здоровья и личные предпочтения пациента.