Во время войны в Украине многие взрослые и дети вынуждены постоянно ночевать в хранилищах, мокрых, холодных подвалах, плохо отдыхать и питаться. Иммунитет ослабляет и постоянный стресс. Именно это является "благоприятными" условиями для простуды.
В Центре общественного здоровья объяснили, как помочь себе при острой респираторной инфекции, находясь в укрытии.
"Если вы чувствуете, что начинается заболевание, то начинайте лечение немедленно. Для ОРВИ и COVID-19, особенно в первые дни, не надо никаких препаратов. Обычно заболевание проходит самостоятельно в течение нескольких дней в условиях соблюдения определенных рекомендаций", - отмечают в ведомстве.
Как лечить простуду
- Обильно пейте. По возможности употребляйте по меньшей мере литр теплой жидкости.
- Не лечитесь антибиотиками при вирусной инфекции – это не помогает.
- Если начинаете чувствовать одышку, измерьте сатурацию с помощью пульсоксиметра.
Нормальный показатель - от 93%. Если надо повысить сатурацию, лягте на живот и дышите спокойно и глубоко.
Если у вас повышенная температура, озноб, ломота, головная боль, выпейте такое лекарство:
- Ибупрофен: 400 мг для взрослых;
- Парацетамол (панадол, порошки типа Терафлю, Фармацитрон, Хелпекс и другие).
Также можно выпить
- Нимесулид;
- Нимесил;
- Найз.
Если температура нормальная, но есть боль, помогают препараты:
- Дексалгин;
- Кетанов;
- Кетолак;
- Диклофенак / Диклоберл.
"Один из этих препаратов входит в стандартный набор аптечки. Если у вас их нет, то расспросите соседей", – отмечают в ЦОС.
Насморк, течет или забит нос
Сделайте промывание солевым раствором или используйте спреи для увлажнения:
- Носоль;
- Хьюмер;
- Аквамарис и тому подобное.
Если нос забит и вам тяжело дышать, то в таком случае вам помогут сосудосуживающие спреи:
- Отривін;
- Називин;
- Фармазолін.
Также "пробить" нос помогает физическая активность: можно поприседать, попрыгать, пройтись.
Боль в горле или ухе
Если у вас болит горло или ухо, необходимо придерживаться тех же рекомендаций, что и при температуре. Можно также пососать пастилки или леденцы, использовать спреи для горла.
Когда надо обращаться к врачу
Если лихорадка длится дольше, чем 3 суток, и ее не удается преодолеть медикаментами, нужно обратиться к врачу. Также это необходимо сделать при появлении:
- судом;
- рвота;
- головной боли;
- затруднение дыхания;
- сильной боли в животе, ухе, горле;
- нарушении сознания;
- повторному повышению температуры тела после нескольких дней нормальной температуры.