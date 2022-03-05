Простуда в бомбоубежище: как самостоятельно лечиться / фото REUTERS

Во время войны в Украине многие взрослые и дети вынуждены постоянно ночевать в хранилищах, мокрых, холодных подвалах, плохо отдыхать и питаться. Иммунитет ослабляет и постоянный стресс. Именно это является "благоприятными" условиями для простуды.

В Центре общественного здоровья объяснили, как помочь себе при острой респираторной инфекции, находясь в укрытии.

"Если вы чувствуете, что начинается заболевание, то начинайте лечение немедленно. Для ОРВИ и COVID-19, особенно в первые дни, не надо никаких препаратов. Обычно заболевание проходит самостоятельно в течение нескольких дней в условиях соблюдения определенных рекомендаций", - отмечают в ведомстве.

Как лечить простуду

  • Обильно пейте. По возможности употребляйте по меньшей мере литр теплой жидкости.
  • Не лечитесь антибиотиками при вирусной инфекции – это не помогает.
  • Если начинаете чувствовать одышку, измерьте сатурацию с помощью пульсоксиметра. 

Нормальный показатель - от 93%. Если надо повысить сатурацию, лягте на живот и дышите спокойно и глубоко.

Если у вас повышенная температура, озноб, ломота, головная боль, выпейте такое лекарство:

  • Ибупрофен: 400 мг для взрослых;
  • Парацетамол (панадол, порошки типа Терафлю, Фармацитрон, Хелпекс и другие).

Также можно выпить

  • Нимесулид;
  • Нимесил;
  • Найз.

Если температура нормальная, но есть боль, помогают препараты:

  • Дексалгин;
  • Кетанов;
  • Кетолак;
  • Диклофенак / Диклоберл.

"Один из этих препаратов входит в стандартный набор аптечки. Если у вас их нет, то расспросите соседей", – отмечают в ЦОС. 

Насморк, течет или забит нос

Сделайте промывание солевым раствором или используйте спреи для увлажнения:

  • Носоль;
  • Хьюмер;
  • Аквамарис и тому подобное.

Если нос забит и вам тяжело дышать, то в таком случае вам помогут сосудосуживающие спреи:

  • Отривін;
  • Називин;
  • Фармазолін.

Также "пробить" нос помогает физическая активность: можно поприседать, попрыгать, пройтись.

Боль в горле или ухе

Если у вас болит горло или ухо, необходимо придерживаться тех же рекомендаций, что и при температуре. Можно также пососать пастилки или леденцы, использовать спреи для горла.

Когда надо обращаться к врачу

Если лихорадка длится дольше, чем 3 суток, и ее не удается преодолеть медикаментами, нужно обратиться к врачу. Также это необходимо сделать при появлении:

  • судом;
  • рвота;
  • головной боли;
  • затруднение дыхания;
  • сильной боли в животе, ухе, горле;
  • нарушении сознания;
  • повторному повышению температуры тела после нескольких дней нормальной температуры.

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