Если вы почувствовали симптомы ОРВИ, важно сразу же начать череду действий, чтобы обойтись без осложнений.

Во время войны в Украине многие взрослые и дети вынуждены постоянно ночевать в хранилищах, мокрых, холодных подвалах, плохо отдыхать и питаться. Иммунитет ослабляет и постоянный стресс. Именно это является "благоприятными" условиями для простуды.

В Центре общественного здоровья объяснили, как помочь себе при острой респираторной инфекции, находясь в укрытии.

"Если вы чувствуете, что начинается заболевание, то начинайте лечение немедленно. Для ОРВИ и COVID-19, особенно в первые дни, не надо никаких препаратов. Обычно заболевание проходит самостоятельно в течение нескольких дней в условиях соблюдения определенных рекомендаций", - отмечают в ведомстве.

Как лечить простуду

Обильно пейте. По возможности употребляйте по меньшей мере литр теплой жидкости.

Не лечитесь антибиотиками при вирусной инфекции – это не помогает.

Если начинаете чувствовать одышку, измерьте сатурацию с помощью пульсоксиметра.

Нормальный показатель - от 93%. Если надо повысить сатурацию, лягте на живот и дышите спокойно и глубоко.

Если у вас повышенная температура, озноб, ломота, головная боль, выпейте такое лекарство:

Ибупрофен: 400 мг для взрослых;

Парацетамол (панадол, порошки типа Терафлю, Фармацитрон, Хелпекс и другие).

Также можно выпить

Нимесулид;

Нимесил;

Найз.

Если температура нормальная, но есть боль, помогают препараты:

Дексалгин;

Кетанов;

Кетолак;

Диклофенак / Диклоберл.

"Один из этих препаратов входит в стандартный набор аптечки. Если у вас их нет, то расспросите соседей", – отмечают в ЦОС.

Насморк, течет или забит нос

Сделайте промывание солевым раствором или используйте спреи для увлажнения:

Носоль;

Хьюмер;

Аквамарис и тому подобное.

Если нос забит и вам тяжело дышать, то в таком случае вам помогут сосудосуживающие спреи:

Отривін;

Називин;

Фармазолін.

Также "пробить" нос помогает физическая активность: можно поприседать, попрыгать, пройтись.

Боль в горле или ухе

Если у вас болит горло или ухо, необходимо придерживаться тех же рекомендаций, что и при температуре. Можно также пососать пастилки или леденцы, использовать спреи для горла.

Когда надо обращаться к врачу

Если лихорадка длится дольше, чем 3 суток, и ее не удается преодолеть медикаментами, нужно обратиться к врачу. Также это необходимо сделать при появлении:

судом;

рвота;

головной боли;

затруднение дыхания;

сильной боли в животе, ухе, горле;

нарушении сознания;

повторному повышению температуры тела после нескольких дней нормальной температуры.

Вас также могут заинтересовать новости: