Он отметил, что если у человека постоянно проблемы с концентрацией, раздражительность и тому подобное, то пришла пора пересмотреть свои привычки в питании.

Пропуск завтрака негативно сказывается не только на физическом состоянии, он может незаметно истощать человека умственно.

Как отметил психолог Марк Трэверс, многие не осознают, что то, что они едят и когда едят, может влиять и на психическое состояние, пишет Forbes. Специалист отметил, что питание играет огромную роль в формировании вашей концентрации и функционирования в течение дня.

Исследование 2025 года изучало этот эффект. Исследователей интересовало, как ежедневные привычки питания, особенно пропуск завтрака, могут влиять на психическое здоровье.

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Ученые пришли к выводу, что пропуск завтрака влияет на человека тремя способами:

1. Более выраженные симптомы депрессии

Все больше исследований показывают, что депрессия связана с биологическими факторами и образом жизни. Сон, физическая активность, питание и распорядок дня могут влиять на работу мозга и стабильность настроения.

Исследователи обнаружили, что молодые люди, которые пропускали завтрак, чаще сообщали о более выраженных симптомах депрессии, чем те, кто завтракал регулярно.

У участников, которые пропускали завтрак, чаще было плохое настроение, грусть и эмоциональный стресс.

2. Проблемы с концентрацией внимания и чувство беспокойства

Изучая связь между пропуском завтрака и депрессией, исследователи также выяснили, почему эта связь может существовать.

Одним из ключевых факторов была "импульсивность внимания". Это относится к склонности человека легко отвлекаться, испытывать трудности с концентрацией внимания или психическое беспокойство. Исследователи обнаружили, что молодые люди, которые чаще пропускали завтрак, демонстрировали более высокий уровень импульсивности внимания.

Эта импульсивность частично объясняет связь между пропуском завтрака и симптомами депрессии. Это предполагает, что пропуск приемов пищи может влиять на способность мозга сохранять саморегуляцию и внимание, что, в свою очередь, может влиять на настроение.

"Если вы часто чувствуете, что ваш мозг затуманен или эмоционально подавлены, возможно, стоит пересмотреть свои пищевые привычки", - посоветовал психолог.

3. Снижает самоконтроль и эмоциональную регуляцию

Исследование показало еще один интересный результат. Исследователи обнаружили, что молодые люди, пропускавшие завтрак, чаще набирали более высокие баллы по шкале "самоконтроля и импульсивности".

Самоконтроль и импульсивность связаны с трудностями в отсрочке удовлетворения, сопротивлении порывам или управлении эмоциональными реакциями. По сути, это способность делать паузу перед реакцией.

Более частый пропуск завтрака также был связан с проблемами психического здоровья, такими как тревожность, раздражительность и неспособность принимать решения. Недостаток энергии в начале дня также может повлиять на вашу способность контролировать тягу к еде и сохранять эмоциональную устойчивость, что негативно сказывается на терпении и самообладании.

"Если вы часто замечаете, что легко срываетесь, испытываете трудности с самодисциплиной или поддаетесь эмоциональному перенапряжению, вам стоит задуматься о своем настрое, но не забывайте также обращать внимание на тело. Такая простая вещь, как завтрак, может помочь стабилизировать не только вашу энергию, но и ваше внутреннее чувство контроля", - посоветовал Трэверс.

Другие новости о пользе завтрака

Диетологи назвали лучший завтрак для похудения. Примечательно, что он разный для мужчин и женщин. Исследование показало, что организм мужчин лучше подходит для высокоуглеводной пищи, в то время как женщины лучше справляются с продуктами для завтрака с высоким содержанием жиров.

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