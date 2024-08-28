За умеренную цену потребителям предлагалась защита и лечение от многих опасных болезней при помощи обычной пищевой добавки.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 450 тыс. грн ООО "Бихелс". Эта компания продвигала диетическую добавку "Феминозид" как средство, способствующее общему укреплению организма, усилению иммунитета и борьбе с вирусами: вирус папилломы человека ( в частности, онкогенного типа, который вызывает рак шейки матки) и герпес-вирусы, включая Herpes simplex, Нerpes Zoster, цитомегаловирус и вирус Эпштейна-Барр, который провоцирует мононуклеоз и развитие злокачественных опухолей.

Общеизвестно, что БАДы могут содержать витамины, белки, жиры, углеводы, полезные вещества минерального и другого происхождения, прием которых поддерживает работу организма. Однако о лечебных свойствах биодобавок речь не идет. При этом БАДы легче рекламировать, потому что они практически не имеют законодательных ограничений на промоцию. Этим и пользуются производители.

Для того, чтобы доказать противовирусное действие БАД "Феминозид", производитель сослался на научную статью, опубликованную в Йельском обзоре образования и науки, где были описаны механизмы противовирусного действия щучки дернистой и вейника наземного (экстракты этих растений имеются в составе "Феминозида"). Но оказалось, что данное научное исследование касалось совсем не этого БАДа, а известного украинского противовирусного препарата – рецептурного лечебного средства "Протефлазид" (производитель – "НПК "Экофарм").

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По мнению экспертов, наличие одинаковых компонентов не означает наличия одинаковых свойств. Ведь своей уникальной технологии получения растительного экстракта разработчик "Протефлазида" никому не передавал. Потому "Феминозид" не может быть даже дженериком "Протефлазида"! А неправдивая реклама вводит в заблуждение потребителя. В результате Антимонопольный комитет сделал вывод, что производитель "Феминозида" получил неправомерные преимущества в конкуренции, не предоставил надлежащих доводов наличия у своего продукта заявленных свойств.

В НПК "Экофарм", у которого производитель БАДа "позаимствовал" исследование, считают, что реальная проблема этого правонарушения состоит в опасности для потребителей. Ведь обычное вранье могло привести к потери здоровья или создать угрозу жизни человека.

Интересно, что несколько лет назад АМКУ пытался оштрафовать производителя "Протефлазида" за якобы неправдивые сведения относительно действия на вирус SARS-CоV-2, но суд признал это решение недействительным. Производитель предоставил результаты соответствующих научных исследований, а сведения о влиянии действующего вещества на коронавирусы были включены в официальную инструкцию лечебного средства.