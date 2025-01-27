Американская разведка не доверяет теории о естественном появлении вируса.

В Пекине отрицают версию Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США о том, что Covid-19, вероятно, был "выращен" в одной из лабораторий Китая, откуда произошла его утечка.

Как пишет Politico, высокопоставленный китайский чиновник опроверг предположение ЦРУ о том, что пандемию Covid-19 вызвала утечка вируса. Соответствующее заявление сделала на брифинге спикер МИД Китая Мао Нин.

"Вывод о том, что утечка из лаборатории крайне маловероятна, сделан совместной экспертной группой Китая и Всемирной организации здравоохранения на основе полевых визитов в соответствующие лаборатории", - заявила пресс-секретарь.

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Мао подчеркнула, что эта версия "широко признана международным сообществом и научными кругами". По ее словам, ряд исследований свидетельствует, что вирус возник естественным путем и, вероятно, распространился среди людей, которые контактировали с зараженными животными, которые продавались на рынке в городе Ухань.

"Однако в Вашингтоне продолжают подозревать, что вирус мог возникнуть в лаборатории, а затем распространиться среди населения, вызвав пандемию, которая унесла миллионы жизней и привела к жестким локдаунам во всем мире в 2020 и 2021 годах", - пишет Politico.

Как отмечается, в минувшие выходные ЦРУ опубликовало новую оценку происхождения Covid-19, всего через два дня после того, как бывший республиканский конгрессмен Джон Рэтклифф вступил в должность директора агентства в администрации президента США Дональда Трампа. Неназванный представитель ЦРУ заявил журналистам:

"Мы не доверяем этому суждению и продолжим оценивать любую новую правдивую разведывательную информацию или открытые источники, которые могут изменить нашу оценку".

В этом заявлении не было деталей о том, что побудило ЦРУ изменить свою оценку и обладает ли агентство разведывательной информацией, подтверждающей теорию о лабораторном происхождении и утечке вируса.

"ЦРУ продолжает считать, что как исследовательский, так и естественный сценарии происхождения пандемии Covid-19 остаются возможными", - сказано в заявлении.

Происхождение Covid-19 - что известно

Напомним, директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф обнародовал новый анализ происхождения Covid-19, в котором отдал предпочтение теории утечки из лаборатории в китайском городе Ухань. По данным The New York Times, ЦРУ годами заявляло, что не имеет достаточно информации, чтобы сделать вывод, возникла ли пандемия Covid естественным путем или в результате случайной утечки в исследовательской лаборатории. Но на прошлой неделе ведомство обнародовало новую оценку, в которой аналитики заявили, что теперь отдают предпочтение лабораторной теории.

Журналисты предполагают, что новое руководство ЦРУ, скорее всего, не имеет новых разведывательных данных, а оперирует теми же доказательствами, которые звучали и раньше. Однако, говорится, анализ базируется "на более детальном рассмотрении условий в лабораториях строгого режима в провинции Ухань перед вспышкой пандемии".

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