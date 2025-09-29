Проблемы 'Дарницы' с продажами из-за высоких цен, а не 'сговора' аптек, - экономист

Падение продаж фармацевтической компании "Дарница" обусловлено завышенными ценами на ее препараты, а не действиями аптечных сетей, убежден экономист Борис Кушнирук.

"На tabletki.ua видно, что цены "Дарницы" стабильно выше, чем у конкурентов. Если есть гречка по 50-60 гривен, которую охотно покупают, зачем заказывать гречку по 80-90? Так же люди сокращают закупки более дорогих препаратов в пользу более дешевых аналогов - это нормальная реакция рынка, а не "заговор", - отметил он в блоге для издания "Цензор.Нет".

По словам Кушнирука, обращение "Дарницы" в Антимонопольный комитет с требованием наказать аптеки является манипуляцией: "Логика компании выглядит так, будто украинский пенсионер с минимальной пенсией должен покупать их цитрамон или корвалол по более высокой цене только из любви к бренду или семье владельцев. Это не экономика".

Как сообщалось, "Дарница" ранее обращалась в Антимонопольный комитет с просьбой проверить действия аптечных сетей, которые якобы уменьшили закупки ее продукции после отмены маркетинговых договоров. В то же время в ряде публикаций СМИ отмечалось, что препараты компании в среднем на 30-40% дороже аналогов других производителей.