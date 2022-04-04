Сейчас прививки получили 12 зимовщиков, которые не были вакцинированы.

Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" привились первой дозой вакцины Comirnaty/Pfizer от COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сейчас прививки получили 12 зимовщиков, которые не были вакцинированы, потому что отправились на станцию в марте 2021, когда процесс вакцинации в Украине только начинался. Участники сезонной экспедиции, имеющие полный курс прививки от COVID-19, получат бустерную дозу.

"Мы искренне благодарны Минздраву за предоставленные вакцины и заботу о нас. Теперь мы сможем возвращаться домой более защищенными. Это очень важно для каждого зимовщика, ведь наша дорога в Украину проходит через полмира, а после года в Антарктиде без внешних контактов наш иммунитет имеет значительно меньшую способность противостоять вирусам", – отметил руководитель 26-й Украинской антарктической экспедиции Богдан Гаврилюк.

***Ледокол "Ноосфера" с 66 дозами вакцины Comirnaty на борту отправился на станцию "Академик Вернадский" в середине февраля, за неделю до нападения России на нашу страну.

Во время транспортировки были соблюдены все нормы температурного режима. В частности, на судне вакцины хранились в морозильной камере, работающей в режиме -78 градусов по Цельсию. За нормами пристально следил врач "Ноосферы" Сергей Носенко.

К сожалению, COVID-19 никуда не исчез. Украинцы продолжают болеть, и сейчас заразиться им стало еще легче. Кроме того, из-за войны не у всех больных есть доступ к необходимой медицинской помощи.

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