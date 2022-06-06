Концентрация на работе и самодисциплина - навыки, которых недоставало большому количеству наемных сотрудников и до войны. Военная агрессия ситуацию лишь усугубила. Очень многие люди просто потеряли желание работать, многие менеджеры жалуются на снижение показателей эффективности команд. Сокращение персонала привело к увеличению нагрузки на тех работников, которые смогли сохранить свои рабочие места. Вместе с тем неопределенность в будущем и неспособность планировать даже в короткой перспективе негативно сказываются на скорости и качестве выполнения задач "уцелевшими" работниками.

Руководителям, с одной стороны, трудно оказывать давление на рабочих, понимая реалии настоящего и подавленное эмоциональное состояние людей, с другой стороны, без должного контроля проекты буксуют, прибыль превращается в убытки, клиенты исчезают.

Военные действия стали "проверкой отношений" на работе

Как же повысить эффективность работы и почему важно сделать это как можно быстрее?

Во-первых, стоит понять себя и своих работников. Одним из важнейших качеств руководителя в современном мире считают эмпатию. Согласно исследованию глобальной некоммерческой организации Catalyst, в компаниях с эмпатическим лидером 76% опрошенных испытывают более глубокую заинтересованность к рабочему процессу. И лишь 32% респондентов вовлечены в свою работу полностью, если их руководитель не проявляет сочувствия.

Военные действия стали "проверкой отношений" на работе. Лидеры, даже руководствуясь лишь эмпатией, поняли, что в первые недели войны их сотрудники были дезориентированы и парализованы. Базовая потребность безопасности была разрушена почти у каждого украинца. Большое количество людей оказалось на грани борьбы за физическое существование. Те работники, которые продолжили работать, могли выполнять работу неэффективно. Эмпатия дала возможность руководителям почувствовать момент и понять, когда давление на повышение работоспособности было не ко времени.

Руководителям не стоит забывать, что базовая потребность в безопасности не будет полностью восстановлена до конца боевых действий

За три месяца компании уже одна за другой возобновляют работы и адаптируются к реалиям новых закупочных цен, разрушенных логистических цепей, отсутствия поставщиков и старых клиентов, новых потребностей рынка. Это требует от работников большей активности, настойчивости, креативности и инициативности.

Однако руководителям не стоит забывать, что базовая потребность в безопасности не будет полностью восстановлена до конца боевых действий. Да и после окончания войны мы будем нуждаться во времени, чтобы побороть тревожные расстройства и восстановить спокойствие и уверенность в безопасности. Поэтому людям сейчас необходимо понимание, сочувствие и поддержка от лидера.

Прояснить ситуацию между руководителем и работником помогут вопросы. Поняв, в безопасности ли сотрудник, его близкие и друзья, пригодны для работы и эффективной концентрации его бытовые условия, лидер может найти причины снижения эффективности труда. Проявив эмпатию к работникам в один из самых тяжелых периодов жизни человека, руководитель окажет большую услугу себе и компании в будущем. Ведь благодарные сотрудники вспомнят понимание и, восстановившись, будут работать еще эффективнее.

Стоит принять то, что работы может стать в разы больше, а оплата за нее меньше

Во-вторых, удержаться от выгорания. В первые месяцы полномасштабного вторжения все держались на адреналине, но его запасы не безграничны. Со временем у многих наступает опустошение и опускаются руки.

Кроме того, часто люди живут прошлым и иллюзиями. Мы верим в то, что скоро все закончится и вернется та реальность, которую у нас украли 24 февраля. Однако время проходит, а прошлое не возвращается, боевые действия продолжаются, опасность остается. Иллюзии развеиваются, обнажая неприятную правду - как раньше уже не будет. И хотя этот процесс болезненный, он крайне необходим для дальнейшего роста и создания себя в новой реальности.

Стоит принять то, что работы может стать в разы больше, а оплата за нее меньше - это нормально в условиях войны. Развитые навыки могут стать совсем неактуальными, а актуальные навыки могут быть совсем неразвитыми - это тоже нормально.

За этапом принятия реальности должен появиться этап адаптации к реалиям. Например, развития новых навыков, анализа новых запросов общества и адаптации к ним бизнеса. Этот процесс восстановления и адаптации можно воспринимать как конец света, а можно - как новый уровень.

Вместо увольнения работников можно устроить коллективный брейншторм по поиску новых методов привлечения клиентов

В-третьих, не разъединяться, а объединяться. Враг инвестирует миллиарды долларов в то, чтобы разъединить украинцев и заставить ненавидеть друг друга. Противодействием компаний должно стать объединение. Лидеру важно быть искренними со своими сотрудниками и сообщить, что, возможно, старые клиенты больше не приносят прибыли или товар или услуга более не актуальны, или же эффективная система продаж больше не работает. Из-за этого, например, платить заработную плату в полном объеме не получится. А вместо увольнения работников можно устроить коллективный брейншторм по поиску новых методов привлечения клиентов, прибыли, оказанию рынке новых актуальных продуктов и услуг…

Для кого - то этот болезненный момент может стать уникальной возможностью повзрослеть и понять, как устроен этот мир. Однако такой новый этап в работе компании может превратить ее в настоящую семью, которая, сплотившись не только удержится на плаву, но и обретет новые ниши для существования.

Развитие помогает вырваться из болота уныния, попасть на волну оптимизма и открыть в себе новые таланты

В-четвертых, налаживание работы с клиентами. В новых реалиях руководителям важно быть готовым сообщать своим клиентам, особенно зарубежным, не только о цифрах, прибыли и результатах работы. Теперь клиентам необходимо донести то, что команда может эффективно общаться, взаимодействовать и двигать проект вперед. Это нормально - успокоить клиента, рассказав, что теперь, условно, программист находится в Ужгороде, дизайнер в Польше, а монтажер в Португалии, однако у каждого члена команды есть доступ к интернету, позитивный психологическое состояние и производительность. Искренность и информированность успокоит клиента и не заставит его искать нового исполнителя проектной работы.

В-пятых, говорите об успехах. Крайне важно в военное время замечать маленькие победы и озвучивать это. Из-за возросшей сейчас неопределенности, работники могут потерять понимание смысла своей работы. Это, в свою очередь, может привести к выгоранию. Лидер должен подчеркивать, что каждый успешный день ведет компанию к еще более успешному будущему. Задачи выполняются, проекты сдаются, клиенты возвращаются. Демонстрируя это, руководитель возвращает смыслы и мотивацию работникам.

И напоследок: каждый кризис - это возможность. Для того, чтобы работники не заполняли свое информационное поле только новостями после работы (а еще хуже - во время работы), лидеру стоит открыть для них другие двери. Во время войны для украинцев было открыто множество образовательных и профессиональных возможностей - бесплатные языковые и профессиональные курсы, онлайн-библиотеки и т.д. Время между проектами можно использовать для освоения новых навыков, изучение нового языка программирования, сео-оптимизации сайтов или настройки таргетинга. Люди, которые потеряли работу, предлагают делиться важными знаниями по приятным ценам. Развитие помогает вырваться из болота уныния, попасть на волну оптимизма и открыть в себе новые таланты.

Более того, стоит помнить, что, развивая новые навыки, свой бизнес и компанию, свои хард или софт скилы, вы помогаете не только себе, а всей стране - в ее экономическом развитии - и приближаете нашу победу.

И хотя в военные времена бывает трудно продолжать верить в победу, в счастливое будущее, в себя, но это не менее важное оружие для страны, чем джавелин и байрактар.

Лидия Билас, соучредитель сети частных школ КМДШ