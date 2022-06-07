Чрезмерная потливость в районе подмышек - популярная летняя проблема.

Потоотделение - важная и полезная функция организма, которая защищает нас от перегревания. Но людей с чрезмерной потливостью знание этого факта не успокаивает. УНИАН расскажет, почему у некоторых людей пот пахнет сильнее, как бороться с неприятной проблемой.

Почему пот неприятно пахнет

Сам по себе пот не имеет запаха - его вызывают бактерии и микроорганизмы, которые быстро размножаются в поту. "Фауна" каждого человека индивидуальна и во многом зависит от генетики, поэтому некоторые люди от природы не пахнут. Также запах пота усиливается при несоблюдении правил гигиены, употреблении алкоголя и острых специй, а также при гормональных нарушениях.

Используйте антиперспиранты

Замените привычный дезодорант на антиперспирант. Такое средство не просто маскирует неприятный запах пота, а борется с его причиной - уничтожает бактерии.

Носите правильную одежду

В одежде из синтетических тканей тело потеет гораздо сильнее. Носите одежду из "дышащей" ткани, например, льна и хлопка. Также, как ни странно, в летний период лучше носить одежду с длинными рукавами, к примеру, просторные рубашки. В них ткань защищает руки от солнца, тело не перегревается и вы меньше потеете.

Проверьтесь у эндокринолога

Причиной сильного запаха пота может быть дисбаланс гормонов, а также менопауза у женщин. Консультация у эндокринолога и анализ на гормоны никогда не будут лишними.

Используйте влажные салфетки

Если вы вспотели не дома и не имеете возможности принять душ - воспользуйтесь влажными салфетками. Лучше выбирать антисептические салфетки, ведь они убивают бактерии. Также подмышки можно протереть самим антисептиком.

Пересмотрите режим питания

Сильные специи, чеснок и карри при переваривании выделяют серосодержащие газы, которые выделяются в том числе через поры. Поэтому людям с сильной потливостью лучше отказаться от специй. Также ускоряет выделение пота алкоголь.

Регулярно принимайте душ

Принимайте душ 1-2 раза в день. Это очевидный совет, но очень важный. Если мыться регулярно, то бактерии просто не успеют размножиться подмышками в большом количестве.

Хирургические методы решения проблемы

Самый радикальный способ борьбы с потливостью, когда больше ничего не помогает - хирургические методы. Людям с чрезмерной потливостью могут предложить инъекции ботокса. Такой укол блокирует работу потовых желез. Процедура проводится под местным обезболиванием.

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