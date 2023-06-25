В Одесской области зафиксированы первые случаи пищевой токсикоинфекции (отравления) после употребления рыбы.
Как сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, за последние сутки диагностированы гастроэнтероколит, острый энтероколит и два случая пищевой токсикоинфекции, которые были спровоцированы употреблением в пищу рыбы.
Один вызов поступил на номер "103" из Великомихайловской громады, второй - из Кодымского района, третий - из поселка Авангард. Еще один случай произошел в Одессе.
"Все четверо пациенток, в том числе одна беременная, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - рассказали в Центре.
Медики призвали людей не употреблять рыбу и морепродукты неизвестного происхождения.
Подрыв Каховской ГЭС - что надо знать
В ночь на 6 июня российские военные взорвали Каховскую дамбу. Из-за этого произошло искусственное наводнение. Бурный поток вымыл тысячи тонн почвы, размыл выгребные ямы, склады с химикатами, скотомогильники и тому подобное. Загрязненная вода впоследствии попала в Черное море, состояние воды в нем серьезно ухудшилось.
Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов призвала граждан Украины воздержаться от потребления рыбы в областях, пострадавших в результате уничтожения врагом Каховской ГЭС.