Отравились четыре человека, среди них есть беременная женщина.

В Одесской области зафиксированы первые случаи пищевой токсикоинфекции (отравления) после употребления рыбы.

Как сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, за последние сутки диагностированы гастроэнтероколит, острый энтероколит и два случая пищевой токсикоинфекции, которые были спровоцированы употреблением в пищу рыбы.

Один вызов поступил на номер "103" из Великомихайловской громады, второй - из Кодымского района, третий - из поселка Авангард. Еще один случай произошел в Одессе.

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"Все четверо пациенток, в том числе одна беременная, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - рассказали в Центре.

Медики призвали людей не употреблять рыбу и морепродукты неизвестного происхождения.

Подрыв Каховской ГЭС - что надо знать

В ночь на 6 июня российские военные взорвали Каховскую дамбу. Из-за этого произошло искусственное наводнение. Бурный поток вымыл тысячи тонн почвы, размыл выгребные ямы, склады с химикатами, скотомогильники и тому подобное. Загрязненная вода впоследствии попала в Черное море, состояние воды в нем серьезно ухудшилось.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов призвала граждан Украины воздержаться от потребления рыбы в областях, пострадавших в результате уничтожения врагом Каховской ГЭС.

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